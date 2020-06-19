83 процента россиян считают, что в России нужен не только материнский, но и отцовский капитал

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, приуроченный к Международному дню отца, который отмечается 21 июня. Большинство опрошенных считают, что государство должно лучше поддерживать отцов.

Так, 79 процентов россиян заявили, что молодым папам нужно предоставлять после рождения ребенка одну неделю оплачиваемого отпуска. А 85 процентов опрошенных пошли еще дальше: по их мнению, отцам нужен один месяц оплачиваемого отпуска в течение трех лет от рождения ребенка.

83 процента россиян считают, что в России помимо материнского капитала должен быть введен еще и отцовский капитал — дополнительная выплата семьям при рождении третьего ребенка, при условии, что брак был нерушимым со времени появления первенца.

Россияне считают, что современные отцы стали чаще прислушиваться к ребенку (так считают 68% опрошенных),

больше интересуются жизнью своих детей (62%), чаще говорят о любви к своим детям (59%). Больше половины россиян полагают, что отношения между отцами и детьми стали более доверительными (не согласны с данным суждением 33%.

Спросили социологи и о жизни после развода. 82 процента россиян считают, что в случае развода родителей ребенку очень важно проводить время с отцом. Причем так считают люди, воспитанные как в полной семье, так и в неполной. И лишь 7 процентов россиян считают, что биологический отец не должен вмешиваться в воспитание ребенка, если его мать повторно вышла замуж. По их мнению, в этом случае роль отца должна ограничиться лишь выплатой алиментов.

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