2020-06-19T13:28:47+03:00
Умные вещи

Яндекс переезжает в новую штаб-квартиру

Здание будет расположено в Гагаринском районе Москвы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: ЯндексФото: Яндекс
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Яндекс представил проект новой штаб-квартиры в Гагаринском районе Москвы. Здание будет расположено на месте гостиницы «Корстон». Необычный силуэт и фасад с отделкой из титановых панелей сделают новый дом Яндекса местной достопримечательностью.

Новый офис Яндекса Фото: Яндекс

Новый офис ЯндексаФото: Яндекс

Но помимо внешних атрибутов здание будет славится своей инфраструктурой. Оно станет местом работы и отдыха не только для сотрудников Яндекса, но и для обычных посетителей. Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты абсолютно для всех. На нижних этажах будут оборудованы кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство, где любой человек сможет отдохнуть, перекусить или позаниматься спортом.

Что касается самих сотрудников, то для них также предусмотрены все условия. В здании появятся уютные офисы, столовые, кофейни, спортивные залы и бассейн и просторная терраса на крыше.

Новая штаб-квартира Яндекса Фото: Яндекс

Новая штаб-квартира ЯндексаФото: Яндекс

Кроме того, новая штаб-квартира станет прекрасной образовательной площадкой. Здесь специалисты Яндекса будут устраивать мастер-классы, проводить лекции и презентации. Компания всерьез планирует сотрудничать с соседями: школами, институтами и расположенным рядом Дворцом пионеров.

Новая штаб-квартира Яндекса Фото: Яндекс

Новая штаб-квартира ЯндексаФото: Яндекс

Сотрудники Яндекса смогут добираться на работу пешком, на велосипедах или на бесплатных автобусах от метро «Университет», «Ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина». Пользоваться этими автобусами смогут все желающие. А для тех, кто приезжает на работу на машине, будет обустроена многоуровневая подземная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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