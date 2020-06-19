Больная раком Александра Яковлева поразила внешним видом

Актриса Александра Яковлева вот уже три года борется с раком груди. Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи", несмотря на тяжелый недуг, не унывает. 62-летняя артистка давно ушла из профессии и сосредоточилась на решении проблем Калининграда. На днях она стала почетным гражданином родного и дорогого сердцу города.

Александра Яковлева на личном примере каждый день показывает - рак не приговор. После тяжелой терапии актриса лишилась волос, но ее спасают парики. Более того, сильно похудевшая звезда советского экрана на последних фото поражает внешним видом и выглядит изумительно.

yakovlevaleksandra Какое счастье работать с таким чудесным человеком

Во время торжественной церемонии по случаю присуждения Яковлевой почетного звания она предстала в ярко-синем шелковом платье, которое подчеркнуло осиную талию знаменитости. "Городской Совет Депутатов Калининграда. Сегодня я стала почетным гражданином Калининграда. Я очень счастлива!", - подписала она снимок.

Поклонники восхищаются силой духа кумира. "Невозможно хороша", "Как девочка", "Вы прелесть! Очень красивая", "О, какая Вы восхитительная", "Какая красавица!", "Свежая, молодая, стройная!", "Какое счастье видеть вас такой: улыбающейся, свежей!", "Невероятная", - пишут фолловеры

yakovlevaleksandra Я стала почетным гражданином Калининграда

Напомним, онкологическое заболевание в запущенной стадии у звезды диагностировали в 2017 году. С самого начала прогнозы врачей были неутешительными, но Александра Яковлева не стала опускать руки и приняла решение бороться. И это несмотря на то, что сразу после постановки диагноза звезда перестала ходить. По словам артистки, она находится на грани жизни и смерти.

yakovlevaleksandra Александра Яковлева

"Врачи были в шоке, один из них даже сказал, что мне осталось всего несколько месяцев. Однако после обследования мы решили бороться. Я помню, как врач сказал, что у меня сильный организм. Это то, что в меня бабушка закладывала с питанием, с хорошими продуктами. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла", - говорила артистка. Звезда прошла 20 курсов химиотерапии и не скрывает, что самое сложное - мучительное восстановление после процедур. Сейчас с актрисой буквально случилось чудо - опухоль перестала расти.