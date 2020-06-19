2020-06-19T13:43:27+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ готовит к выпуску три вакцины от COVID-19

К концу года будет произведено несколько сотен миллионов доз. Их предлагают отдать людям из группы риска
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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В организации также считают, что одними из первых прививки должны получить пожилые, а также страдающие такими заболеваниями, как гипертония, диабет и деменция.В организации также считают, что одними из первых прививки должны получить пожилые, а также страдающие такими заболеваниями, как гипертония, диабет и деменция.Фото: Shutterstock
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Ученые по всему миру проводят клинические испытания около 300 вакцин от коронавируса, три из них успешно прошли первые этапы испытаний и в ближайшее время выходят на финишную прямую клинических тестов.

- Мы приступаем к новому, третьему, этапу испытаний вакцин, - сообщила Сумья Сваминатан, ведущий научный сотрудник ВОЗ, на брифинге в Женеве, - по его завершении мы сможем точно сказать, насколько вакцина эффективна и безопасна. Положительный момент заключается в том, что у нас несколько вакцин-кандидатов. Если какая-либо из них успешно пройдет все испытания, то уже к концу года на рынке может появиться несколько сотен миллионов доз одной или больше вакцин. Еще миллиарды доз будут, скорее всего, готовы уже в 2021 году. И тут перед международным сообщество встает вопрос, как сделать так, чтобы прививку получили все, кто нуждается в вакцинации.

- Мы можем добиться этого, только если все страны объединят усилия, - подчеркнула представитель ВОЗ. - Давайте представим, что к концу года у нас будет пятьдесят или сто миллионов доз. И как они будут распределяться? Справедливо ли будет, если страны, заплатившие за разработку вакцин или способные купить их, начнут вакцинировать только собственное население?

В ВОЗ предлагают определиться с приоритетными группами. Это люди, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией – шоферы машин скорой помощи, члены бригад экстренной медпомощи и другие медики. В группу риска и первоочередного внимания в плане вакцинации входят сотрудники полиции, работники продуктовых магазинов, санитарных служб.

В организации также считают, что одними из первых прививки должны получить пожилые, а также страдающие такими заболеваниями, как гипертония, диабет и деменция. Также эксперт ВОЗ напомнила о смертоносных вспышках COVID-19 в тюрьмах, домах престарелых и среди обитателей городских трущоб. В организации полагают, что эти группы населения также должны быть включены в приоритетный список.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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