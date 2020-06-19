2020-06-19T14:16:15+03:00
Экономика

Сбылась мечта о дешевых кредитах: Центробанк рекордно понизил ключевую ставку

Стоимость денег в стране упала до 4,5% годовых
Евгений БЕЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В теории снижение ключевой ставки приводит к двум вещам: ослаблению национальной валюты и росту цен.В теории снижение ключевой ставки приводит к двум вещам: ослаблению национальной валюты и росту цен.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Центробанк опустил ключевую ставку до исторического минимума. Такое решение было принято в пятницу на заседании совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Решение было предсказуемым, но от этого не менее важным. Зачем это было сделано? И что от этого всем нам?

ПОЧЕМУ СНИЗИЛИ?

О том, что ставка может рекордно опуститься, говорили все аналитики без исключения. Более того, и в мае, и в июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина намекала, что такой вариант рассматривается.

- Мы видим пространство для снижения ставки, и вариант снижения ставки на 100 базисных пунктов (1% годовых. – Ред.) будет рассматриваться среди прочих вариантов на следующем заседании совета директоров, - неоднократно заявляла она.

А ближе к этому заседанию и вовсе стало ясно, что выбора у Центробанка нет. В теории снижение ключевой ставки приводит к двум вещам: ослаблению национальной валюты и росту цен. В нынешних условиях резко снижать ставку было относительно безопасно. Рубль крепчал на фоне дорожающей нефти (по 5% в месяц), а инфляция опустилась до 3% годовых из-за пандемии и карантина. Этих двух факторов оказалось достаточно, чтобы ЦБ принял решение о снижении ставки.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Снижение ключевой ставки – несомненный плюс для экономики. Чем дешевле кредиты, тем легче развиваться бизнесу. Многие эксперты, в частности бизнес-омбудсмен Борис Титов, давно требовали от ЦБ подобной мягкой денежно-кредитной политики. Но в регуляторе были непреклонны. Мол, мы держим ставку достаточно высокой, чтобы в случае кризиса применить этот механизм для помощи экономике. Выходит, сейчас Центробанк сдержал свое обещание. Из-за карантина экономика чувствует себя не очень. И ей выдают нужное лекарство.

Но не поздно ли? Аналитики считают, что нет. Да, снижение ставки начинает действовать на экономику не сразу, а обычно через 4 - 6 месяцев. За это время банки успевают снизить ставки по розничным кредитам, а предприниматели и физические лица – привыкнуть к новым ставкам, построить свои личные и бизнес-планы и стать более активными заемщиками. То есть смогут взять больше денег и при этом меньше процентов отдавать банкирам, а заодно – стимулировать спрос, который является топливом для экономического роста.

Такое восстановление особенно актуально, если допустить, что нас ждет вторая волна пандемии. И с этой точки зрения нынешнее понижение ставки – даже превентивная мера.

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА СТОИМОСТИ КРЕДИТОВ?

Они станут дешевле. Это вполне очевидно. Конечно, это произойдет не сразу. Обычно на изменение ставок уходит один-два месяца. У банков есть собственная бюрократия и алгоритмы. Но медлить они тоже не будут. Ведь, кто быстрее снизит ставку, тот и сорвет весь накопившийся платежеспособный спрос.

К примеру, при ставке в 4,5% годовых ипотека (рыночная, а не льготная) будет стоить около 7% в год. А средняя ставка по розничным кредитам может вплотную приблизиться к 10% годовых и даже ниже.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАЕМЩИКАМ?

Ответ прост – подождать до осени и рефинансироваться. Если у вас есть кредит, то через несколько месяцев будет идеальный момент для того, чтобы снизить ставку по ипотеке.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВКЛАДЧИКАМ?

Ставку, скорее всего, снизят еще. Возможно, до 4% годовых. Поэтому ставки по вкладам будут и дальше снижаться. Чтобы сохранить относительно высокую доходность, лучше поторопиться и открыть долгосрочный вклад с возможностью пополнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россия съест завтрак сама, а обед разделит со всем миром
Сколько заработаем на экспорте еды, какими будут продовольственные карточки, почему в этом году рекордный улови кильки и кто выиграет от изменения климата, обсуждали на агрофоруме, организованном «Комсомольской правдой»
Новости 24
Москвичей предупредили о резком похолодании
В Испании для туристов введут правила «экстремальной гигиены»
Россияне стали хуже платить за услуги ЖКХ во время пандемии коронавируса
В Гидрометцентре пообещали жаркий и сухой июль
При встрече целуются в нос, а в разлуке скучают: коала и вомбат подружились на карантине
Лукашенко и Путин договорились о встрече в Москве
Эксперт объяснил, что Украина ждет от новых американских катеров в Черном море
В Кремле прокомментировали задержание кандидата в президенты Белоруссии Бабарико
Российская обсерватория построила лучшую в мире рентгеновскую карту всего неба
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Нужна ли маска на российском пляже рассказали в Ростуримзме
Лукашенко сообщил, что власти сорвали план «некоего майдана» в Белоруссии
Facebook и Twitter не нашли следов вмешательства других стран в американские протесты
Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето
В Кремле допустили, что список гостей Парада победы скорректируют
В Кремле отреагировали на заявление, что Путин может играть на Трампе как на скрипке
В Москве прирост новых случаев коронавируса за месяц сократился в 4 раза
Все выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа
В сточных водах Милана был коронавирус еще в декабре 2019 года
Президент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменят