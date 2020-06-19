Сбылась мечта о дешевых кредитах: Центробанк рекордно понизил ключевую ставку

Центробанк опустил ключевую ставку до исторического минимума. Такое решение было принято в пятницу на заседании совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Решение было предсказуемым, но от этого не менее важным. Зачем это было сделано? И что от этого всем нам?

ПОЧЕМУ СНИЗИЛИ?

О том, что ставка может рекордно опуститься, говорили все аналитики без исключения. Более того, и в мае, и в июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина намекала, что такой вариант рассматривается.

- Мы видим пространство для снижения ставки, и вариант снижения ставки на 100 базисных пунктов (1% годовых. – Ред.) будет рассматриваться среди прочих вариантов на следующем заседании совета директоров, - неоднократно заявляла она.

А ближе к этому заседанию и вовсе стало ясно, что выбора у Центробанка нет. В теории снижение ключевой ставки приводит к двум вещам: ослаблению национальной валюты и росту цен. В нынешних условиях резко снижать ставку было относительно безопасно. Рубль крепчал на фоне дорожающей нефти (по 5% в месяц), а инфляция опустилась до 3% годовых из-за пандемии и карантина. Этих двух факторов оказалось достаточно, чтобы ЦБ принял решение о снижении ставки.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Снижение ключевой ставки – несомненный плюс для экономики. Чем дешевле кредиты, тем легче развиваться бизнесу. Многие эксперты, в частности бизнес-омбудсмен Борис Титов, давно требовали от ЦБ подобной мягкой денежно-кредитной политики. Но в регуляторе были непреклонны. Мол, мы держим ставку достаточно высокой, чтобы в случае кризиса применить этот механизм для помощи экономике. Выходит, сейчас Центробанк сдержал свое обещание. Из-за карантина экономика чувствует себя не очень. И ей выдают нужное лекарство.

Но не поздно ли? Аналитики считают, что нет. Да, снижение ставки начинает действовать на экономику не сразу, а обычно через 4 - 6 месяцев. За это время банки успевают снизить ставки по розничным кредитам, а предприниматели и физические лица – привыкнуть к новым ставкам, построить свои личные и бизнес-планы и стать более активными заемщиками. То есть смогут взять больше денег и при этом меньше процентов отдавать банкирам, а заодно – стимулировать спрос, который является топливом для экономического роста.

Такое восстановление особенно актуально, если допустить, что нас ждет вторая волна пандемии. И с этой точки зрения нынешнее понижение ставки – даже превентивная мера.

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА СТОИМОСТИ КРЕДИТОВ?

Они станут дешевле. Это вполне очевидно. Конечно, это произойдет не сразу. Обычно на изменение ставок уходит один-два месяца. У банков есть собственная бюрократия и алгоритмы. Но медлить они тоже не будут. Ведь, кто быстрее снизит ставку, тот и сорвет весь накопившийся платежеспособный спрос.

К примеру, при ставке в 4,5% годовых ипотека (рыночная, а не льготная) будет стоить около 7% в год. А средняя ставка по розничным кредитам может вплотную приблизиться к 10% годовых и даже ниже.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАЕМЩИКАМ?

Ответ прост – подождать до осени и рефинансироваться. Если у вас есть кредит, то через несколько месяцев будет идеальный момент для того, чтобы снизить ставку по ипотеке.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВКЛАДЧИКАМ?

Ставку, скорее всего, снизят еще. Возможно, до 4% годовых. Поэтому ставки по вкладам будут и дальше снижаться. Чтобы сохранить относительно высокую доходность, лучше поторопиться и открыть долгосрочный вклад с возможностью пополнения.