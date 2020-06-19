2020-06-19T14:20:04+03:00
Здоровье

Ученые бьют тревогу: люди отказываются от обеденных перерывов на работе

Огромное количество людей испытывают чувство вины, используя во время рабочего дня свою законную передышку
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Уходят ли служащие на обеденный перерыв или нет, часто диктуют сложившиеся отношения на работе.Уходят ли служащие на обеденный перерыв или нет, часто диктуют сложившиеся отношения на работе.Фото: Shutterstock
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Согласно исследованиям психологов Университета Стаффордшира число офисных служащих, добровольно жертвующих своим обедам ради работы, растет. Опросы показывают, что от 66 процентов до 82 процентов работников время от времени отказываются от положенных им перерывов. А если и идут на обед, то испытывают внутренний психологический дискомфорт.

Психологи задались вопросом, что их заставляет проявлять такие чудеса трудоголизма, и благодаря пяти фокус-группам вычислили несколько основных особенностей:

- Уходят ли служащие на обеденный перерыв или нет, часто диктуют сложившиеся отношения на работе. Очень часто атмосфера в офисе показывает, что здесь принято, а что нет. И если большая часть работников с наступлением 14:00 снимается и разбегается на час обеденного перерыва по окрестным кафе, то так же будут делать и новые служащие. Если же сидеть и работать в офисе не возбраняется, то так будет делать большинство. Так что тут обычно все зависит от позиции руководства, пусть даже она выражена не в явном виде.

- При этом даже уходя на законный обед, в большинстве служащих испытывает чувство вины. Загасить в себе его могут далеко не все.

- Если работник стоит перед выбором: уйти на обеденный перерыв или закончить дела, по которым идет отставание по графику, он чаще всего выберет дела.

- Перед лицом выбора, когда сотрудники действительно заняты, даже если кто-то хочет сделать перерыв, работа «выигрывает».

- Большая часть работников идет на компромисс: во время обеденного перерыва они остаются на рабочем месте, но уговаривают себя работать в этот час не так интенсивно, как обычно – и, обедая на своем рабочем месте, отвечают на не очень важные письма, разрешая себе чаще отвлечься на свои личные дела. Что, впрочем, тоже не очень полезно.

В любом случае психологи настаивают, что обеденный перерыв для служащих важен. «Мы обеспокоены вскрывшимися тенденциями, - прокомментировал исследование его ведущий автор доктор Майк Оливер. – Люди, сидя в офисе, отказываются от физической активности и таким образом ставят свою работу выше собственного физического и психологического здоровья». А чтобы, сломить в себе чувство вины за обеденный перерыв, ученые предлагают два действенных способа. Первый – каждый раз, уходя на обед, отпрашиваться у начальства, или как минимум ставить его в известность. Второй – уходить обедать в компании сослуживцев. И кажется, чем больше компания, тем меньше чувство вины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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