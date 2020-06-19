В Москве от отравления неизвестными веществами умер скандально известный охранник депутата Делимханова

На днях в Москве скончался бывший охранник депутата Госдумы Адама Делимханова, скандально известный полковник МВД Чечни Саид Ахмаев. Осенью 2018 офицер проходил фигурантом уголовного дела о многомиллионном вымогательстве у столичного бизнесмена, однако суд тогда переквалифицировал обвинения в самоуправство и назначил Саиду штраф.

Экс-силовик, до суда официально занимавшийся охраной депутата Делимханова, на время пропал из поля зрения СМИ. Недавно стало известно, что Саид Ахмаев скончался в одной из столичных больниц, куда мужчину экстренно доставили с отравлением неизвестными веществами.

«В реанимацию был доставлен Ахмаев Саид Султанович с диагнозом отравление неизвестными препаратами. Мужчину забрала карета скорой помощи из квартиры на одной из улиц напротив метро Красные Ворота в центре Москвы. Офицер не смог сам пояснить, что за препараты он принял, так как находился в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь мужчины, однако, спасти его уже не смогли. Саид Ахмаев скончался в больнице. Медицинская экспертиза установит, что за вещество принял мужчина перед смертью», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении города

В настоящее время полиция проводит проверку. Оперативникам предстоит выяснить при каких обстоятельствах отравился Саид Ахмаев, а также выяснить, что именно за препараты принял мужчина. Сейчас проводится медицинская экспертиза, которая должна пролить свет на эту историю.

Полковник Саид Ахмаев занимал должность старшего инспектора отделения обеспечения участия в деятельности антитеррористической комиссии и оперативного штаба МВД Чечни, также был оперативником московского УБОПа и личным охранником депутата Адама Делимханова.

Скандальную известность приобрел осенью 2018 года из-за громкого судебного разбирательства, когда его и еще нескольких человек приближенных к парламентарию, обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей у столичного бизнесмена.

Тогда Замоскворецкий суд Москвы постановил переквалифицировать статью о вымогательстве на более мягкую - о самоуправстве, и назначил Саиду Ахмаеву штраф в 50 тысяч рублей, хотя государственный обвинитель просил всем фигурантам уголовного дела назначить куда более жесткое наказание по статье «вымогательство денег организованной группой». Каждый из фигурантов, по мнению стороны обвинения, заслуживал по семь и больше лет колонии строгого режима.