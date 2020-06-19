Родная мать выгнала дочь-трансгендера Михаила Ефремова из дома

После смертельного ДТП в центре Москвы, которое спровоцировал Михаил Ефремов, его семье приходится несладко. За бывшими женами и детьми актера постоянно следят папарацци. Светские хроникеры буквально преследуют наследников звезды "Современника". Особенно тяжело приходится дочке-трансгендеру, 19-летней Анне Марии Ефремовой.

Анна Мария Ефремова отбивается от назойливых репортеров не только в соцсетях, но и на улице. На днях дочь Михаила Ефремова разместила видео, в котором она идет по улице, а ее атакуют репортеры. "Подобная деятельность людей, которые имеют наглость называть себя журналистами, должна быть остановлена и пресечена, так как она неэтична и незаконна. Я - не объект для добычи «горячих» новостей и я не являюсь виновником поведения моего отца. Прошу журналистов и СМИ меня более не беспокоить и не снимать без моего согласия. Комментариев по поводу моей семьи и ситуации в целом я давать не намерен", - обратилась к публике девушка, которая называет себя в мужском роде.

Анна Мария сейчас переживает настоящую драму. Пока отец сидит под домашним арестом, ее выгнала из дома родная мать Ксения Качалина. "В квартире, где проживает Ксения Качалина, установлены новые замки. Попасть туда не может даже Анна Мария, которая там прописана", - рассказал официальный представитель девушки.

amefremova В силу того, что совершил мой отец, я стал объектом пристального внимания. Некоторые вежливо просят в социальных сетях у меня ответить на пару вопросов, некоторые атакуют мой телефон со звонками, некоторые спамят в комментариях. Но есть особые индивиды

Четвертая супруга Ефремова несколько лет назад пристрастилась к алкоголю. Узнав о том, что с бывшим возлюбленным произошла беда, женщина ушла в запой.

Михаил Олегович прожил с Качалиной четыре года, после чего развелся. Сначала их общая дочь жила с мамой, однако актриса стала спиваться, ребенок все это видел. В итоге Ефремов забрал девочку в обмен на содержание бывшей супруги, которая нигде не работает.

Но сейчас артист находится под домашним арестом. Теперь любимец публики вряд ли сможет обеспечивать Качалину. Сама Ефремова свела общение с родительницей к минимуму. По словам девушки, именно пристрастие родительницы к спиртному сначала породило конфликты между ними, а потом и вовсе разрушило отношения. "Моя биологическая родительница регулярно подвергала меня физическому насилию в возрасте 8-12 лет. Не думаю, что хочу называть ее таким важным словом, как «мать». Совсем не испытываю к ней любви…", - жаловалась 19-летняя девушка в блоге.

Узнав о том, что с бывшим возлюбленным произошла беда, Ксения Качалина ушла в запой.Фото: YouTube

Но теперь Анна Мария решила стать опекуном матери-алкоголички. Звездная наследница переживает за родительницу, которая практически беспомощна и никому не нужна.

"Очевидно, что у Ксении Качалиной проблемы со здоровьем, необходимо лечение. Обращаться к врачам самостоятельно она отказывается. Поэтому всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь - только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем", - цитирует адвоката Анны Марии "СтарХит".

По его словам, в настоящее время из шикарных апартаментов, в которых проживает Качалина, идет неприятный запах. Саму актрису несколько раз не заставали дома. Где она и что с ней происходит, не известно. "Ксении явно требуются защита и помощь. А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?", - разводит руками юрист.

Ранее Анна Мария заявляла о желании договориться со специалистами, чтобы показать мать наркологу и психиатру, потому что родительница категорически отрицает болезнь. В эфире различных шоу не раз показывали квартиру Качалиной, в которой разбросаны бутылки, а окурки валяются прямо посреди комнаты. Чистой до недавнего времени оставалась лишь комната Анны Марии.

Напомним, 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Пострадавший в ДТП водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением. Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту. Сам он спустя четыре дня попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что хочет и готов оказать родным Захарова помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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