Москвичка, убитая ревнивым парнем дочери-модели, писала книги, а деньги отдавала больным детям

Второй день столица обсуждает ЧП на севере Москвы. В одной из многоэтажек Коптево 22-летний Севастьян Путинцев расстрелял семью бывшей подруги. Из карабина «Сайга» и травматического пистолета псих убил модель Елизавету, ее мать Светлану и четырехлетнего племянника Матвея. О погибших kp.ru рассказала подруга семьи Татьяна:

— Светлана светлый, солнечный человек. Всегда отзывчивая, спокойная, рассудительная. Мы с ней работали в магазине дизайнерских изделий из стекла. Она была консультантом. Потом ушла в различные парфюмерные и косметические отделы.

У Светланы две дочери. Старшая Инна — дизайнер, мать двух сыновей. Один из них — Матвей и был убит Путинцевым. Внуки жили вместе с бабушкой, но младший в момент трагедии был с мамой на прогулке.

— Когда Инна родила Матвея — первенца, Света была так вдохновлена! Она написала детскую книгу. В нее вошли стихи, задачки. Даже иллюстрации Светлана сама нарисовала. На свои деньги она напечатала небольшой тираж и распродала. Вырученные средства передала в благотворительный фонд, который помогает больным детям, — сообщила Татьяна «Комсомольской правде».

Светлана с супругом много путешествовали и с собой брали внуков.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супруг Светланы — не отец ее дочек. Ему, как и погибшей, слегка за 50. Но по словам подруги, муж был «настоящим принцем».

— Они много путешествовали. С собой брали внуков. Супруг ее — подарок. Постоянные цветы, презенты, внимание. Она этого заслуживала…

Елизавета подрабатывала моделью, участвовала в показах Вячеслава Зайцева.Фото: соцсети

Про убитую дочь Елизавету известно немного. Она окончила Московский авиационный институт. Подрабатывала моделью. Участвовала в показах Вячеслава Зайцева. Друзья говорят, что она любила вечеринки. Отношения с Севастьяном у них были долгими — около пяти лет. Пара часто ругалась и бойфренд приезжал под окна на стареньком «Крайслере», забирался на крышу и кричал слова любви.

Тело стрелка нашли в той же квартире рядом с оружием. Фото: соцсетиФото: соцсети

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело о массовом убийстве на улице Приорова. Но отвечать за преступление некому. Тело стрелка нашли в той же квартире рядом с оружием. Он произвел не меньше 20 выстрелов. А перед расстрелом возлюбленной приковал ее наручниками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/785757" frameborder="0"></iframe> Отвергнутый любовник убил целую семью.После расставания он изводил возлюбленную ревностью. А потом решил, что раз она не досталась ему, то не достанется никому. А заодно убил всю семью девушки, включая её 4-летнего племянника…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийца девушки-модели в Москве заковал ее в наручники, прежде чем расстрелять

Эксперты-криминалисты восстанавливают ход трагедии на улице Приорова (подробности)