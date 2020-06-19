Стрелок, убивший модель, ее мать и четырехлетнего племянника, купил травмат и охотничий карабин за четыре для до убийства

Факты говорят сами за себя: убийство целой семьи, которое произошло в Москве, 18 июня – это спланированное преступление. В три часа дня 21-летний Севастьян Путинцев с рюкзаком, в котором лежал травматический пистолет и охотничья винтовка в чехле, пришёл в квартиру своей бывшей девушки 23-летней модели Лизы Хлюпиной. Дверь молодому человеку открыла мама Лизы, Светлана Тивченко. Женщина хорошо знала парня дочери, с которым та познакомилась еще в школе. Тогда она и не догадывалась, что их ждет. В квартире помимо Лизы и ее мамы был четырёхлетний мальчик, племянник девушки.

Севастьян, который до этого оббивал порог этой квартиры в надежде вымолить прощения у возлюбленной, пришел не мириться. Прямо в коридоре он расчехлил винтовку «Сайга» и достал из рюкзака травматический пистолет.

- Сначала выстрелом в голову из винтовки была убита мать Елизаветы, потом он трижды выстрелил в грудь мальчику. В этот момент Лиза успела позвонить в службу спасения. Преступник это понял и надел на руки девушки наручники. О чем они говорили, неизвестно. Но после этого он убил и ее, выстрелом из карабина в голову, - сообщили «Комсомольской правде» собственные источник в следствии.

Тело Севастьяна было найдено в той же комнате, где была убита его девушка. Рядом лежал пистолет и винтовка.

По версии следствия, мотивом стала неразделенная любовь. Лиза и Севастьян познакомились еще в школе. В отношениях были пять лет. Правда, идеальными их не назовешь.

Елизавета Хлюпина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Они часто ссорились, особенно в последнее время. Лиза давно хотела с ним расстаться, но каждый раз его прощала. Причины разные были, он мог напиться и приехать к ним домой ночью, изводил ее ревностью, хотя поводов не было. Она окончательно порвала с ним в апреле. Но и после этого с другими парнями не общалась, - рассказал «КП» Ольга Колдомова, подруга Лизы. – Я Лизу поддерживала, говорила, что ей не нужен этот неудачник, что нужно строить новые отношения. Она ведь очень красивая девушка. А он вцепился в нее как клещ.

По данным следствия, после окончательно разрыва в апреле Севастьян подал документы на получение лицензии на оружие.

- Он прошел обучение в стрелковой школе. Собрал все нужные документы и получил лицензию. 14 июня, за четыре дня до убийства в специализированном магазине он купил травматический пистолет и охотничий карабин 12 калибра «Сайга». В этом же магазине он приобрел больше ста патронов. За покупку рассчитался кредитной картой, — сообщил источник «КП» в следствии.

Следователи изучили и другие покупки Севастьяна, которые он оплачивал кредиткой. Так вот, в тот же день мужчина заехал еще и в строительный магазин. Там он купил топор и лопату. Зачем? Ответить на этот вопрос сам Севастьян по понятным причинам не может. Напомним, во время обыска топор и лопата были найдены в багажнике его старенького «Крайслера», за рулем которого он приехал к дому бывшей девушки.

Четырехлетний внук гостил у бабушки, он стал одной из жертв расправы.

Следователи уже опросили родителей Севастьяна. Оказалось, о сыне, который жил отдельно в съемной квартире, они знали немного. Родителям Севастьян не рассказал ни про полученную лицензию на оружие, ни про отчисление из университета. Письмо от ректора он получил за день до убийства семьи.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Получил лицензию и сразу можно покупать!»

- Приобрести оружие можно в день получения лицензии. В данном случае после покупки молодой человек все оформил по правилам. Он получил разрешение на ношение и хранение оружия. Чаще всего ружье «Сайга», сделанное на базе автомата Калашникова, покупают охотники. Это оружие можно использовать для охоты на крупного зверя, в том числе и медведя. А вот из травматического пистолета, который он купил, убить можно только при выстреле в упор в голову. Что касается стоимости его покупок, то «Сайгу» можно купить за 30 – 50 тысяч рублей. Травматический пистолет такого типа чуть дешевле - от 15 тысяч рублей, - рассказал «КП» эксперт по стрелковому оружию Глеб Обуховский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/785757" frameborder="0"></iframe> Отвергнутый любовник убил целую семью.После расставания он изводил возлюбленную ревностью. А потом решил, что раз она не досталась ему, то не достанется никому. А заодно убил всю семью девушки, включая её 4-летнего племянника…

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