Роза Сябитова, Раиса Рязанова и Светлана Пермякова «таксовали» в голодные годы

В царской России первое такси появились в 1907 году и благополучно просуществовало до 1917 года. Потом вихрь революции смел, в том числе, и таксометры (от слов "такс" - плата - и "метрон" - измерение). Регулярное такси возобновило работу с 21 июня 1925 года (в этом году – 95 лет). Вот почему российские таксисты считают своим профессиональным праздником именно 21 июня. Но не только они…

Многие знаменитости в суровые, голодные годы таксовали и тем зарабатывали копеечку.

У актрисы Раисы Рязановой, Антонины из оскароносной мелодрамы «Москва слезам не верит», был период невостребованности в профессии. В так называемые лихие 90-ые годы почти не было съемок. Приходилось подрабатывать частным извозом. Кстати, отец актрисы работал шофером. С юности ей «до трясучки» хотелось сесть за руль - хоть за трактор, хоть за комбайн.

Актриса Раиса Рязанова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Был такой эпизод в моей биографии - занималась извозом, - призналась "КП" Раиса Ивановна. – Но это было недолго, нельзя сказать, что я этим занималась всерьез. И заработала всего 13 рублей. 50 копеек. Разве это позорно, что я занималась извозом? Съемок не было. На собственной машине, с собственным бензином…

И все-таки актриса немного стесняется об этом вспоминать и недоговаривает. В гильдии киноактеров рассказали, что в 90-ые Рязанова развозила продукты для малоимущих актеров, и с ней за эту работу расплачивались не деньгами, а тоже продуктами. Такие были годы.

Раиса Рязанова и сейчас с удовольствием водит машину: «Профессию не пропьешь», - говорит.

Прежде чем стать главной телесвахой страны Роза Сябитова трудилась уборщицей и занималась частным извозом. В основном таксовала по ночам.

Роза Сябитова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это было в 90-ые годы. Надо было кормить детей, днем я подрабатывала беби ситтером, а ночью - таксисткой, - рассказала нам телеведущая. – Я сидела с чужими детьми, а мои дети - рядом, я не могла их оставить одних. Они же не виноваты, что родились в трудное время, что у них умер отец. Старалась воспитать в них «сытое сознание», дать им хорошее образование, поставить на ноги, покупала все, что им было необходимо. Но для этого приходилось пахать.

У меня была маленькая «Ока» розового цвета. Таких было всего 30 машин - бракованная партия. Моя розовая «Ока» привлекала внимание и даже вызывала умиление у пассажиров. Месяца два я калымила в Крылатском, тихий, спокойный район. Потом решила расширить географию и подалась в более хлебный район – на площадь трех вокзалов (Комсомольская площадь – Ред.).

О собственной безопасности не думала: я «адреналинщица» и экстремалка. Но однажды к моей розовой «Оке» подошел «смотрящий». На мое счастье он оказался татарином. Спросил меня: кто я, что… Рассказала, что у меня двое детей 3-х и 6-ти лет, что осталась без мужа. «Дочка, вали отсюда, - сказал он почти по-отечески. - Либо мы тебя уберем, либо другие убьют. Никому не нужна конкуренция». После этого мое сознание протрезвело. У меня два высших образования, а занимаюсь какой-то ерундой. Я включила мозги и нашла другой способ заработка - гораздо больший». В 1995 году Роза Сябитова открыла собственное агентство знакомств.

Из-за невостребованности в профессии таксовала в свое время и актриса Наталья Бочкарева. Ситуация изменилась только после того, как ее пригласили на съемки сериала "Счастливы вместе".

Наталья Бочкарева.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Другая сериальная актриса Светлана Пермякова, звезда "Интернов" тоже в молодости подрабатывала извозом. Денег постоянно не хватало, поэтому актриса подсаживала пассажиров в свою «Chery Kimo».

«Брала, сколько давали, больше не требовала. Дадут сто рублей – хорошо, дадут триста – вообще отлично, - рассказывала в интервью актриса. - В основном подвозила женщин».

Однажды она спасла девушку от пьяной компании. Инцидент произошёл в криминальном микрорайоне Нагорный в Перми. Светлана предложила девушку подвезти от греха подальше. Та согласилась, и стоило немного отъехать, как они увидели компанию дерущихся парней.

Светлана Пермякова в сериале "Интерны".

И все-таки гораздо чаще актеры играют таксистов в кино, чем становятся ими (пускай и ненадолго) в реальной жизни.

Самый главный таксист в советской фильмографии – это Саша с умными понимающими глазами Олега Ефремова из кинофильма «Три тополя на Плющихе». Говорят, Ефремов выучился водить машину специально для этой роли. Но режиссер Татьяна Лиознова не во всех эпизодах доверяла ему руль.

Георгий Жжёнов сыграл таксиста Тульева в детективе «Ошибка резидента». Но там он не простой водитель, а законспирированный шпион. Кстати, в реальной жизни Георгий Степанович был арестован по обвинению в шпионаже и этапирован на Колыму, где работал в гараже экскаваторной станции. Иногда ему приходилось работать шофёром.

В кинокомедии «Джентльмены удачи» таксист в исполнении Олега Видова был необычным, а «подсадным» милиционером. Многие знают наизусть его диалог с рецидивистом Косым в исполнении Савелия Крамарова.

Сидит?

Кто?

Ну, мужик этот твой!

Ха-ха! Во деревня! Кто же его посадит? Он же памятник!

Еще один лжетаксист появлялся в «Бриллиантовой руке». «Кто заказывал такси на Дубровку?» - спрашивает герой Анатолия Папанова.