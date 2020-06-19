Диетолог назвала продукты, от которых лучше воздержаться в жаркую погоду

1. ТРАНСЖИРЫ

Первое, что стоит убрать из летнего меню, это продукты с трансжирами, говорит известный диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина. Такую пищу стоит есть как можно реже в любое время года, но в жаркую погоду ее вредные эффекты особенно ощутимы.

- Когда трансжиры попадают в наш организм, страдают стенки сосудов, повышается риск тромбообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушается питание сердца и мозга, что может привести к инфаркту и инсульту. Ускоряется старение организма, - предупреждает Елена Соломатина.

БУДЬ В КУРСЕ

Где трансжиров больше всего

- Чаще всего они встречаются в кондитерских изделиях и выпечке, продуктах кулинарии, слоеном тесте.

- Обжаренные в тесте полуфабрикаты промышленного производства, например котлеты или рыбные палочки, как правило, тоже содержат трансжиры.

- Очень часто этот вредный компонент используется в продукции фаст-фуда.

- Много трансжиров в чипсах, масляном попкорне.

Жирное мясо и наваристый жирный бульон прекрасно помогут согреться зимой, но летом такой эффект явно ни к чему.Фото: Shutterstock

2. ЖИРНОЕ МЯСО

Одно из наших любимых летних блюд шашлык, но богатые жиром баранину и свинину в жаркое время желательно ограничивать, советует диетолог.

Животные жиры, а также белок красного мяса долго и тяжело перевариваются и требуют большого количества энергии для своего усвоения, поясняет эксперт. Во время переваривания такой пищи будет выделяться дополнительное тепло. Так что жирное мясо и наваристый жирный бульон прекрасно помогут согреться зимой, но летом такой эффект явно ни к чему. Наоборот, сейчас стоит налегать на холодные супы.

3. ЖАРЕНАЯ КАРТОШКА

Во-первых, при жарке картофель теряет многие полезные свойства, предупреждает Елена Соломатина. Во-вторых, поджаристая корочка, увы, обладает канцерогенным действием на организм. А летом к этому добавляется еще и солнечное излучение, которое также способно повреждать ДНК и способствовать развитию рака.

Чтобы не наносить себе двойной удар, чреватый тяжелыми болезнями, воздержитесь от жареной картошки, призывает эксперт.

4. СОЛЕНЫЕ И МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ

Многие любят заедать ими вторые блюда в любое время года. Однако в таких овощах много соли, а в жару она отнюдь не полезна. Поскольку задерживает жидкость в организме, ухудшает метаболизм и может повышать давление. Это особенно плохо для гипертоников, которые при высокой температуре воздуха и так страдают.

- Соленая пища будет препятствовать тому, чтобы организм потел, то есть охлаждался, - поясняет Елена Соломатина. - В результате жидкость будет задерживаться в организме, давление может начать повышаться, общее состояние ухудшаться, в голове возникнет ощущение тяжести. Поэтому много соленого в жару нельзя.

Большинство видов молочного и сливочного мороженого содержат большое количество сахара и жира.Фото: Shutterstock

5. МОРОЖЕНОЕ

Казалось бы: что может быть лучше рожка или вафельного стаканчика мороженого в жару. Однако большинство видов молочного и сливочного мороженого содержат большое количество сахара и жира, напоминает диетолог. Из-за этого быстро и резко повышается уровень глюкозы в крови. После кратковременного прилива энергии мы довольно скоро ощущаем упадок сил и слабость. При том, что в жару многие и без того не очень бодры.

Может, лучше фруктовый лед? «Из него вы, скорее всего, получите обилие красителей, усилителей вкуса, ароматизаторов и, скорее всего, того же сахара», - поясняет Елена Соломатина. Это ляжет дополнительной нагрузкой на организм.

СОВЕТ

Если вам хочется чего-то освежающего и прохладного на десерт, лучше всего самостоятельно приготовить сорбет, советует диетолог.

Для этого возьмите любые ягоды или фрукты, залейте водой или йогуртом, взбейте. Можно выпить сразу, как смузи. А можно поставить в морозилку. И через пару часов достать из нее очень вкусное и действительно полезное блюдо.