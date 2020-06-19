«Каждый день я искал новый изощренный повод для ареста»: Откровения бывшего американского полицейского

Все чаще в прессе и соцсетях появляются откровения сотрудников полиции США, которые каются перед общественностью, белыми и черными, бедными и богатыми. Каются, что выполняли свой долг, что защищали закон. Да, бывало, иногда злоупотребляли полномочиями…

Толчком для этого стала гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания полицейский Дерек Чавен в течение восьми минут удерживал колено на шее Флойда. Это вызвало асфиксию, а затем остановку сердца. Протесты, погромы, мирные марши, активизация движения Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение), поддержка протестующих полицией...

- Я был полицейским почти 10 лет, и я был мерзавцем. Мы все были такими, - откровенничает на страницах издания Medium один из полицейских, работавший в Калифорнии. Он скрывает свое имя, но при этом спешит открыть людям глаза на правду - на преступное поведение правоохранителей в США. - Американская полиция - это опухоль, душащая наше общество. И если вы не верите, когда об этом говорят бедняки и бомжи, и не видите, как полиция стреляет в журналистов, то, возможно, вы поверите, когда услышите об этом от меня.

Автор уверен, что полицейских мерзавцами делает правоохранительная система.

ОВЦЫ, ВОЛКИ И ОВЧАРКИ

- Во время учебы в полицейский академии у нас была компания из шести курсантов, которые издевались над всеми, приставали к сокурсницами, отпускали расистские шутки. Когда мы писали анонимные характеристики друг на друга, то я жестко их раскритиковал. Я надеялся, что преподаватели прижучат их. Но нет. В итоге этой компании зачитали вслух мою характеристику, после чего, они издевались надо мной до конца учебы. Так я узнал, что в полиции ненавидят крыс, поэтому ничего не меняется. Система не позволяет, - контактирует автор.

Гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда привела к протестамФото: REUTERS

Полицейские академии - первая ступень превращения человека в полицейского-мерзавца. Закаленные старые копы, военная дисциплина, агрессивная физподготовка. Молодым курсантам постоянно показывали кадры убийств полицейских при исполнении, вызывая чувство гордости и ненависти к преступному миру.

- Нам внушали две идеи. Первая - все хотят нас убить. Вторая - только наши напарники могут нас защитить, - говорит полицейский. - Среди полицейских популярна теория, что люди - это овцы, преступники - волки, а полиция - овчарки. Но люди по своей наивности часто принимают овчарок за волков, поэтому полицейских и не любят.

Все чаще в прессе и соцсетях появляются откровения сотрудников полиции США, которые каются перед общественностью

КРАЖА МУСОРА

- Для меня работа в полиции была ежедневной головоломкой по поиску максимально изощренного повода для ареста человека. Лишение людей свободны казалось мне игрой, - добавляет автор. - Арестовывал ли я кого-нибудь незаконно? Подбрасывал наркотики? Нет, такого я никого не делал. Хотя знал, что у некоторых офицеров всегда были припасены такие штуки.

Некоторые полицейские специально останавливали женщин, чтобы пофлиртовать с ними, другие - распыляли перцовые баллончики в спальные мешки, чтобы бездомные не могли в них спать, третьи - доводили задержанных до белого каления, чтобы те набросились на них.

- Однажды командир нашего отряда сказал, что городской совет установил новую политику нетерпимости. Думаете, речь идет об убийцах, наркоторговца и похитителях детей? Нет. Мы должны были объявить войну бездомным, собирающим бутылки и банки. Видите ли, у города была сделка с мусороперерабатывающей компанией, которую сорвали бездомные, - вспоминает полицейский. - Я послал сержанта куда подальше. Но через пару часов он позвал меня на помощь, когда задерживал 70-летнюю иммигрантку, которая вытаскивала из мусорки банку «Кока-колы». Он приказал мне арестовать ее за кражу мусора. Я подчинился, но чувствовал себя погано.

ПРАВО НА НАСИЛИЕ

- Полицейские являются частью госмонополии на насилие, и вся полицейская подготовка укрепляет эту монополию. Многие копы мечтают убить кого-нибудь на дежурстве. Один из моих инструкторов хвастался, как застрелил сумасшедшего бездомного с палкой, а после этого - спал как младенец. В Академии нас участие эффективно применять насилие и знать, когда это можно сделать. А вот неофициальная учеба в академии учит нас желать насилия, - говорит автор. - Полицейские будут использовать преднамеренно сверхболезненные приемы удержания во время ареста, чтобы спровоцировать «сопротивление», чтобы они могли продолжить мучить подозреваемого.

Полицейские являются частью госмонополии на насилие, и вся полицейская подготовка укрепляет эту монополиюФото: REUTERS

- Никогда не думайте, что полицейский действует добросовестно. Не верьте им. Не пытайтесь помочь им. Не думайте, что они будут пытаться поймать кого-то еще, когда есть вы, - предупреждает автор. - Никогда с ними ни о чем не говорите!

Разумеется, возникает вопрос, а делают ли американские полицейские что-нибудь хорошее? И анонимный коп дает ответ - да. Но все, что он предпринимал, по его мнению, не требует наличия пистолета. В этот момент он был скорее психотерапевтом или соцработником, чем копом.

- Все серьезные преступления, которые нам удавалось предотвратить были совершены безобидными людьми, продававшими немного наркотиков, - сожалеет автор. - Я могу по пальцам пересчитать те случаи, когда мое право на насилие действительно делало жизнь граждан безопаснее. Вооруженные, подготовленные полицейские не делают вас защищённее. У них есть пистолет и право забрать вашу жизнь фактически безнаказанно.