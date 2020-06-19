«Уходить из жизни трудно, но труднее оставаться»: известный философ Лев Науменко оставил предсмертную записку

Все случилось в Москве, в одной из сталинских высоток на Кудринской площади, где вместе с женой и сыном проживал 86-летний советский и российский философ Лев Науменко. Ранним утром домочадцы заметили, что мужчины нет дома. Осмотрев квартиру, 78-летняя супруга Льва нашла записку, оставленную мужем. В ней Лев Константинович сообщил о своем трагическом решении и указал, где его искать:

«Мой труп на нашей лестнице. Звоните в полицию (02) и скорую (03). В смерти моей никого не винить: слепну, глохну, теряю остатки памяти. Я уже никому не нужен, да и мне тоже уже никто не нужен. Уходить из жизни трудно, но оставаться еще труднее. Больше не могу. Прощайте! Л. Науменко. 18.6.2020 год», - написал пожилой философ незадолго до своей смерти

Выбежав на лестничную клетку, домочадцы обнаружили тело Льва Константиновича. Сразу же вызвали полицию и скорую помощь, однако экстренные службы уже ничем не могли помочь и констатировали смерть философа.

Науменко Лев Константинович — советский и российский философ. Специалист по теории диалектики и социальной философии, исследователь. Доктор философских наук, профессор.