2020-06-19T16:19:09+03:00
Звезды

«Я был в шоке!»: Адвокат Добровинский показал переписку с вдовой погибшего в аварии с Ефремовым

Родственники Сергея Захарова просят не верить лжи
Роман ГОЛОВАНОВ
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Адвокат Александр Добровинский.Адвокат Александр Добровинский.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Адвокат Александр Добровинский сказал, что вокруг дела с аварией Михаила Ефремова гуляет много слухов и лжи. Он признался, что все происходящее ему напоминает сериал. Поэтому адвокат показал свою переписку с Маргаритой Захаровой - вдовой погибшего водителя.

- Написали (в прессе, - ред.), что родственники готовы принять деньги от Ефремова и будет какое-то мирное урегулирование, - сказал Добровинский в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. - Я был немножко в шоке!

Добровинский удивился, потому что все члены семьи убеждали его: «Мы не возьмем денег от Ефремова. Наказание должно быть по закону».

- Я отправил сообщения официальной жене, вдвое Сергея Захарова. И его брату. Вопросы ставил остро специально. Сказал, что ходят вот такие слухи. Что вы приняли решение и я, как адвокат, должен это знать. Ответ быть очень категоричный и шокирующий для всех, кто врал.

Адвокат показал текст переписки с Маргаритой Захаровой: «Александр Андреевич! Нет, ни я, ни мой сын никаких компенсаций принимать не собираемся. Никакого мирного урегулирования быть не может. Мы хотим справедливости».

Адвокат Добровинский показал текст переписки с Маргаритой Захаровой...

Адвокат Добровинский показал текст переписки с Маргаритой Захаровой...

...и с братом погибшего Сергея, Валерием.

...и с братом погибшего Сергея, Валерием.

- Я знал, что до этого дойдет. Поэтому я попросил у них разрешения на публикацию. Чтобы все знали, что врать негоже, - подытожил он.

Напомним, что актер Михал Ефремов сел пьяный за руль и устроил ДТП. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Ефремова отправили под домашний арест. Он записал видео с извинениями. Но семья Захарова отказалась их принимать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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