«Давайте его спасем!»: Адвокат Добровинский рассказал, как представители Ефремова пытались передать деньги

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что ему позвонили юристы-защитники актера Михаила Ефремова. Вероятно, они хотели обсудить вопрос передачи денег для родственников погибшего Сергея Захарова.

- Мы договорились о встрече на вечер понедельника, - признался Добровинский.

Но прежде адвокат написал Маргарите Захаровой — вдове погибшего. Она сказала, что денег от Ефремова они брать не собираются. Родственники Сергея не готовы к мирному урегулированию. Им хочется, чтобы актер получил реальный срок.

- Я адвокату написал: «Уважаемый коллега, у меня есть четкая инструкция от семьи, что они не собираются брать деньги», - пересказал разговор Добровинский.

После этого защитники Ефремова от встречи отказались, сказав: «О чем мы можем говорить, если есть такое заявление».

- Немыслимо смотреть, как атакуют семью. Мол, ваш близкий умер, так давайте спасем хотя бы Ефремова. Я не очень понимаю, что такое спасти хотя бы Ефремова для семьи, - удивился Добровинский.

В конце он еще раз отметил, что денег родные брать не собираются. Напомним, что актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и устроил ДТП. В результате погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Его родственники хотят для актера высшей меры наказания — 12 лет тюрьмы.

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