Эксперт: Геном «Пекинского коронавируса» соответствует европейскому

Китайские учёные обнародовали данные о геноме коронавируса, вспышка которого на этой неделе произошла в Пекине. Напомним, новый всплеск COVID-19 имел место на крупном рынке Синьфади в китайской столице, количество инфицированных превысило сто человек (и это только тех, кого выявили).

В пекинском аэропорту немедленно отменили сотни авиарейсов, в самом городе заблокировали и ввели тотальную самоизоляцию в нескольких районах; вновь закрываются детсады, школы, рестораны.

Меж тем, как выяснили китайские учёные, вероятным источником заразы стал лоток на рынке, где разделывался лосось. По одной из версий, эта рыба прибыла в Поднебесную из Норвегии. Весь лосось из той партии во всех торговых точках по всему городу был немедленно изъят и уничтожен.

Ещё китайские учёные обнародовали геном этого нового «рыбного коронавируса». Если вам интересно, вот одна из его маркировок: NMDC60013903-03. Звучит, конечно, внушительно. А вот что означает? Заявления китайских экспертов прокомментировала для «КП» заведующая учебно-научной клинико-диагностической лабораторией Клиники Медицинского института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) — Виктория Егорова:

— Чтобы понять, что всё это значит, давайте обратимся к первоисточнику. Как пояснил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь, анализ генома найденных образцов вируса показал, что он «старше распространенных сейчас в Европе в штаммов [нового коронавируса]».

Согласно результатам первоначального геномного исследования, этот вирус (на рынке в Пекине) пришел из Европы. Однако у него есть определенные отличия от штаммов, циркулирующих сейчас по европейским странам. А именно — он старше, чем они.

К сожалению, всё это не приближает нас к разгадке — отследить точный путь попадания этого коронавируса на пекинский рынок практически невозможно. Вариантов много. Например, вирус мог укрыться в партии замороженных продуктов (того же лосося), вместе с ними прибыть из-за рубежа и сохраниться в условиях низких температур.

То есть во время перевозки, пребывая в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации. Вот он и выглядит «старше» своих европейских «собратьев». Тем не менее, российские вирусологи призывают не паниковать: «новый старый» вирус-мутант с большой вероятностью будет не страшен той части населения, которая уже имеет иммунитет к COVID-19.