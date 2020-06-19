2020-06-19T16:37:49+03:00
Звезды

«Сразу все монахами стали!» Соловьев разнес артистов, которые оправдывают Ефремова

Телеведущий разозлился из-за лицемерия звезд
Роман ГОЛОВАНОВ
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Телеведущий Владимир Соловьев.Телеведущий Владимир Соловьев.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Телеведущий Владимир Соловьев жестко разнес артистов, которые выступили в поддержку Михаила Ефремова.

- Все вдруг стали очень религиозными. Те, на ком пробы ставить негде. Вдруг залудили: «Не суди и не судимы будете!» Или: «А кто же без греха?» Все вдруг стали такие всепрощенцы. Что смотришь и удивляешься, - сказал телеведущий во время стрима «Соловьев Live»

Он сказал, что артисты мигом переоделись в монахов, забыв про все свои выкрутасы.

- У нас чуть ли не собрание благородных девиц. А если приглядеться — ну просто монастырь! И из монастыря нас все поучают! - разозлился Соловьев.

На экране редакторы показали пост в соцсетях певицы Дианы Арбениной. Она заступилась за Михаила Ефремова и призвала прекратить травлю. Соловьев зачитал часть текста: «А вы сами без греха? И что, за руль пьяными не садились?»

- Вот я об Арбениной хотел сказать. Честно, вот я ни разу не садился за руль пьяным и выпившим, - прокомментировал ее слова адвокат Александр Добровинский, который был на связи со студией по «Скайпу».

- Я к ней очень хорошо отношусь, просто не понимаю, что случилось? Почему человек такое пишет, - возмутился телеведущий.

Напомним, актер Михаил Ефремов пьяным врезался в автомобиль Сергея Захарова. Водитель скончался в больнице. Родственники Захарова отказываются принимать деньги и извинения от артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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