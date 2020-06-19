Адвокат Добровинский рассказал, как неизвестные пытались подкупить мать погибшего в ДТП с Ефремовым

Адвокат Александр Добровинский в интервью Владимиру Соловьеву рассказал, как неизвестные пытались подкупить мать погибшего водителя Сергея Захарова.

- Неизвестные приезжали к несчастной женщине. Они хотели всучить ей деньги. У них ничего не вышло. Но чтобы оградить пожилую женщину от таких ситуаций Захаровы решили, чтобы все вопросы, касающиеся данного дела, проходили только через их адвоката, - сказал он.

Также Добровинский признался, что он и его подзащитные постоянно получают подозрительные звонки. Якобы родственникам Сергея Захарова предлагают взять деньги, чтобы спасти Михаила Ефремова. Мол, возьмите компенсацию, актер все равно получит 5-7 лет условно.

- Ни копейки денег они брать не собираются. И не хотят идти на мирное урегулирование, - отметил Добровинский.

Адвокат Александр Добровинский.Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, что актер Михаил Ефремов пьяным сел за руль автомобиля. Он устроил ДТП. В результате погиб водитель Сергей Захаров. Актера отправили под домашний арест. Там он записал видео с извинениями. Родственники Захарова их принимать отказались. Также они не берут деньги у представителей Ефремова. Они хотят для актера высшей меры наказания — 12 лет тюрьмы.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев жестко разнес артистов, которые встали на защиту Ефремова и призвали остановить его травлю. Телеведущий разозлился из-за их лицемерия.