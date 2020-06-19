2020-06-19T17:04:06+03:00
Звезды

«Жена ушла от Бориса сама»: Корчевников до сих пор сравнивает всех женщин с экс-супругой

Неизвестные подробности развода знаменитого телеведущего
Ирина ВИКТОРОВА
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Борис и Анна были вместе больше семи лет.Борис и Анна были вместе больше семи лет.Фото: СОЦСЕТИ
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Сватают Бориса Корчевникова по очереди многие звездные героини его «Судьбы человека». Часто знаменитые женщины интересуются: когда женится Борис? Телеведущий не скрывает, что всегда хотел создать семью, но встретить избранницу не так-то просто. Тем более, что планка задана высокая – Борис часто невольно сравнивает женщин со своей бывшей женой Анной, которую он называл красавицей и умницей. Конечно, мама Бориса Корчевникова мечтает, чтобы единственный сын порадовал ее внуками. Борис как-то пошутил, что его отговоркой может быть опыт коллеги Малахова: «Андрей женился в 39 – значит, не все еще потеряно!?» Борису в июле исполнится 38 лет, так что время еще есть. Так на кого же равняется при выборе жены завидный холостяк Корчевников?

Самые долгие отношения (больше семи лет) у Бориса Корчевникова были с актрисой Анной Сесиль Свердловой. Двойное имя, так как родилась она во Франции, но жила и воспитывалась в России. Борис называл избранницу Анной. Официальный брак был недолгим.

Корчевников и Свердлова везде были вместе: часто посещали церковь, ездили на фестивали. Фото: СОЦСЕТИ

Корчевников и Свердлова везде были вместе: часто посещали церковь, ездили на фестивали.Фото: СОЦСЕТИ

«Инициатором расставания была Анна, хотя Борис предпринимал попытки возобновить отношения», - рассказал нам коллега телеведущего. Не было ни измен, ни предательств – просто стало понятно, что жить вместе не выходит.

Сам Корчевников предпочитает отшучиваться о личной жизни, не посвящает посторонних в подробности, и лишь однажды поделился с коллегой Андреем Малаховым переживаниями об отношениях со Свердловой: «У нас не вышло семьи. Я тогда только-только начинал ходить в церковь. А в церкви узнал Аню… Мы вместе были семь или восемь лет. Очень много, чтобы не сделать какого-то шага…» Борис вероятно имеет ввиду, что пара так и не обвенчалась, поэтому и не решились на детей.

Свердлова занимается благотворительностью. Фото: СОЦСЕТИ

Свердлова занимается благотворительностью.Фото: СОЦСЕТИ

«Постоянно были обстоятельства какие-то, которые не давали сделать шаг. Теперь уже понимаю, что и для меня, и для нее написан, наверное, другой сценарий. Мы не должны быть вместе. При этом этот человек очень многое сделал для меня, чтобы меня приблизить к Богу. Я больше таких женщин в жизни не встречал, - Борис не стеснялся откровенничать в разговоре с Малаховым. - Она до 7 лет не видела телевизор вообще – ее так воспитывали. Не знаю хорошо это или плохо, но это сделало ее совершенно особенным и кристально чистым человеком. Мне повезло, что я был с ней. То, что не вышло семьи – не важно. Осталось восхищение. Она мне задала планку некую. Она настоящая женщина, теперь в каждой женщине ценю это больше всего – чистоту и верность».

Малахов женился в 39 лет, и Корчевников тянет с браком еще и потому что, много времени отдает работе: живут звезды экрана между ежедневными эфирами. Сам Борис в программе «Когда все дома» выдвинул версию о том, что он до сих пор не женат в том числе и потому, что вырос без отца – перед глазами не было примера полной семьи. Однако коллеги Корчевникова не сомневаются, что он еще будет счастлив в семейной жизни.

А мы расскажем о женщине, которую Борис Корчевников считает идеальной. Борис познакомился с Анной, когда еще не было в эфире его знаменитых ток-шоу, но он уже сыграл в сериале «Кадетство» и засветился в разных телепередачах. Анна Сесиль Свердлова на 5 лет младше Бориса Корчевникова. Анна воспитывалась в православной семье, помимо общеобразовательной, посещала воскресную школу при храме. Профессионально занималась балетом, но решила стать актрисой и закончила ГИТИС. Играет в антрепризных спектаклях, в ее фильмографии «Закрытая школа», «Аромат шиповника», «Если ты не со мной» и другие проекты. Скоро выйдет фильм с ее участием «Забытая война». Сесиль Свердлова называет себя православной актрисой, поэтому часто после прочтения сценария, советуется с духовником – соглашаться или нет на роль.

Свердлова в главной роли в сериале «Аромат шиповника». Фото: кадр из фильма

Свердлова в главной роли в сериале «Аромат шиповника».Фото: кадр из фильма

«Никогда не участвую в постельных сценах, никогда не целуюсь. Всегда предупреждаю режиссера. У меня есть ограничения. Это накладывает рамки в профессии. Если чем-то таким маленьким пожертвуешь – Господь никогда не оставит тебя без ответа. Это происходит не сразу. И действительно потом большее и лучшее приходит…» — рассказывала актриса. Свердлова вела радиопередачи и экскурсии на православные темы, до введения карантина участвовала как ведущая в православных концертах и праздниках. Семью после расставания с Борисом пока не создала.

А Борис Корчевников живет с мамой в центре Москвы. Пока смысла разъезжаться нет. Ведь однажды, обсуждая свою холостяцкую жизнь, телеведущий напомнил: «В Евангелии сказано: человек оставит отца и мать и прилепится к жене, а не только оставит отца и мать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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