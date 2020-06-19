2020-06-19T17:20:40+03:00
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Адвокат Добровинский: «Семья Сергея Захарова боится, что Ефремов уйдет от наказания»

Юрист рассказал, как неизвестные пытались передать деньги матери Сергея Захарова
Роман ГОЛОВАНОВ
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Адвокат Александр ДобровинскийАдвокат Александр ДобровинскийФото: Евгения ГУСЕВА
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Адвокат Александр Добровинский рассказал про опасения родственников Сергея Захарова. Они боятся, что актер Михаил Ефремов уйдет от наказания.

- Есть опасения у семьи Сергея Захарова, что Ефремов может уйти от наказания, - сказал Добровинский в разговоре с «КП». - Опасения всегда есть. Нам постоянно звонят, говорят, чтобы мы взяли деньги. Говорят, он все равно получит 5-7 лет условно. Но деньги брать не будут. Полный отказ.

Также Добровинский передал еще одни страхи своих подзащитных. Они боятся, что адвокаты Ефремова могут добиться для него минимального наказания.

- Может быть все. Моя задача сделать все так, чтобы все было по закону. Мы с адвокатом Ефремова очень мило поговорили. И больше нам говорить не о чем. Родные Сергея Захарова денег не берут, - отметил он.

Уже в интервью Владимиру Соловьеву адвокат признался, что неизвестные приезжали к матери Сергея Захарова в Рязань и там пытались передать ей деньги. Но у них ничего не вышло.

- Вопрос о любых деньгах, которые предлагает сторона господина Ефремова, снят. Семья не хочет получить от него ни копейки от Ефремова, - отметил он.

Напомним, что актер Михаил Ефремов пьяным устроил ДТП. В результате погиб водитель Сергей Захаров. Его родные хотят для актера высшей меры наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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