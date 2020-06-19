Самый неожиданный дефицит сезона – из магазинов пропали мотоботинки и рыбацкие сапоги

БАЙКЕРЫ ШЬЮТ САМИ

С 1 июля в России вступает в силу закон об обязательной маркировке обуви (а еще табачных изделий и лекарств, но об этом в другой раз).

На дворе пока июнь, но некоторые специализированные магазины уже зияют пустыми полками. Как рассказал «КП» технический директор ИД «Комсомольская правда» Илья Коршунов, в одном из дилерских центров он планировал купить летние мотоботинки, но необходимой обуви попросту не было. Продавцы объяснили, мол, с 1 июля ввозить небольшие партии обуви в Россию невыгодно из-за вступления в силу требований обязательной маркировки.

На подобные перебои с поставками специальной обуви жалуются и любители рыбалки.

«Комсомолка» разбиралась, действительно ли байкеры с рыбаками могут остаться без ботинок и сапог иностранного производства? И коснется ли это обуви массовых категорий?

- Мы временно прекращаем продавать обувь, потому что не имеем на это право из-за вступления правил о маркировке, - рассказывают в отделе продаж мотосалона BMW Motorrad РОЛЬФ. - Сейчас из Германии новой обуви точно уже не будет, так как в BMW ее не промаркировали. Но, насколько я знаю, маркировкой будет заниматься завод в Польше, после чего возобновится завоз в Россию. Пока распродаем то, что осталось у дилеров на складах. У нас все популярное уже разобрали, остатков совсем мало. До осени мы точно остаемся без обуви. Думаю, вопрос возобновления поставок решат к осени.

В одном из самых известных байкерских клубах страны «Ночные волки» заявили, что для них вообще не существует такой проблемы.

- Мы консерваторы, поэтому ездим, как правило, в обуви, которая делается руками «Ночных Волков», - рассказал «КП» лидер байкерского клуба Александр Залдастанов (Хирург). - Мы независимы от подобных ситуаций.

ПЕРЕХОДИМ НА РОССИЙСКУЮ ОБУВЬ?

Владелец сети магазинов для рыбалки «Золотая рыбка», возобновивший торговлю после двух месяцев карантина всего неделю назад, планирует из-за маркировки перестать продавать зарубежные бренды.

- Раньше у нас среди ассортимента были рыбацкие сапоги производства Польши и Канады, - говорит Александр Касаткин. - Скорее всего, теперь откажемся от этого товара. Хотя летом для него все равно не сезон. Пользоваться спросом товар начнет с наступлением осени – тогда и посмотрим.

Сапоги на международной выставке `Охота и рыболовство на Руси`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам бизнесмена, российских рыбаков и охотников дефицит импортной спецобуви не сильно пугает. Российские производители - «Вездеход», «Назия», «Пермский полимерный» - пользуются не меньшим спросом.

- Покупатели давно поняли, что отечественное по качеству не хуже, а по цене – гораздо дешевле, - добавляет Касаткин. - А за иностранными брендами и очередей никогда не было, а если и покупают, что называется, только для понтов.

«ПРОБЛЕМ С МАРКИРОВКОЙ — НИКАКИХ»

Генеральный директор Национального обувного союза Наталья Демидова предполагает, что проблемы со ввозом вряд ли коснутся массовых сегментов обуви. А на поставки небольших партий мог повлиять коронавирус.

- Из-за карантина практически пропал сезон и, может быть, сами производители его решили пропустить, - объясняет Демидова.

Генеральный директор Национального обувного союза Наталья Демидова.Фото: Youtube

- Как должны действовать зарубежные производители после введения обязательных меток?

- Если закупается большая партия, прямо на конвейере каждую пару маркируют кодом Data Matrix. Возможно даже тем же лазерным принтером, который когда-то наносил маркировку штрих-кодом. Просто перестраивается программа, проблем никаких. Крупные компании, которые производят в десятках стран и поставляют по всему миру, свозят все в общий хаб, где делают маркировку под каждую страну. Если это небольшие закупки специальной обуви, тогда поставщик, импортер арендует под эти запасы небольшой склад и на нем организовывает маркировку. Ничего особенного.

В РОССИИ ПОЛОВИНА ОБУВИ - НЕЛЕГАЛЬЩИНА

- То есть подобную маркировку требуют и в других странах?

- Это совершенно точно не российское изобретение. Такая практика существует во многих государствах. Для нас это необходимо. Потому что в России очень большой объем нелегальной обуви. На нашем рынке всего 10-15% обуви российского производства, а 85-90% - импортная, привезенная. При этом 40-45% - либо произведены нелегально, либо завезены в страну с нарушениями. Если нелегальщина будет продолжаться, то и российский производитель останется неконкурентоспособным. И бюджет недополучит денег. Поэтому и введена маркировка.

- Не приведет ли это к тому, что нишевые, элитные бренды начнут уходить с рынка?

- Трудно сказать. Время покажет. Это очень специфичный сегмент, который не живет по общим правилам. Может быть, кто-то уйдет. И на его место придет новый. 3 или 103 пары на страну не могут повлиять на всю политику. А что, эти ботинки нельзя будет купить, например, через интернет? Интернет-магазинам все равно, что маркировать.

РОЗНИЦА ГОТОВА НА 70%

- По данным онлайн-касс, несетевая обувная розница (малый и средний бизнес) готова к маркировке на 70% предприниматели зарегистрировались в системе «Честный знак», подключили электронный документооборот, промаркировали товарные остатки, - комментирует «КП» Вячеслав Предыбайло, директор по маркировке ИТ-компании «Эвотор». - Только через наш сервис предприниматели промаркировали более 5 млн. пар обуви. Основная масса торговых точек подключилась к маркировке еще в феврале.