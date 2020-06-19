Раскрыт тайный смысл новой брошки Эльвиры Набиуллиной

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина любит скромные, стильные и… метафоричные украшения. В самом начале кризиса, в конце марта этого года, она надела на лацкан пиджака красную брошь-неваляшку. И тогда многие увидели в этом знак того, что ЦБ держит руку на пульсе и не даст экономике упасть. Сейчас смысл другой.

У экономистов есть свой жаргон. Так, на фондовом рынке орудуют «быки» и «медведи». Первые толкают котировки вверх, вторые придавливают их вниз. А в денежно-кредитной политике есть «ястребы» и «голуби». Одни придерживаются жестких решений и считают, что кредитные ставки в экономике должны быть высокими. А другие, наоборот, выступают за мягкие действия и ратуют за снижение ключевой ставки.

По сути, в эту пятницу глава ЦБ признала себя «голубем». Центробанк принял историческое решение. Ключевая ставка впервые в истории России опустилась до 4,5% годовых. Причем падение было стремительным – сразу на один процентный пункт (с 5,5% годовых). По мнению экспертов, это должно привести к снижению стоимости кредитов и уменьшению ставок по вкладам, а также поможет нашей экономике быстрее восстановиться.

Напомним, в середине декабря прошлого года Набиуллиной уже задавали вопрос, кем она себя считает: «ястребом» или «голубем». Тогда ЦБ занимал более жесткую позицию. Ключевая ставка была высокой: в июне 7,75%, а в декабре - 6,25% годовых. И если она снижалась, то очень медленными темпами – по 0,25 – 0,5 процентных пункта - и с многочисленными оговорками.

- Не уверена, птица ли я вообще, - отшутилась тогда глава ЦБ.

Она была готова к подобному вопросу, потому что накануне на ту же тему просили высказаться Кристин Лагард, только что назначенную на пост председателя Европейского центробанка

- Я не «голубь» и не «ястреб», моя цель - быть совой, которая часто ассоциируется с некоторой мудростью, - ответила тогда Лагард.

Кстати, брошь в виде совы у Набиуллиной тоже есть.

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