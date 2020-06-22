Как россияне будут путешествовать после коронавируса

На время эпидемии число поездов серьезно сократили: в них просто не было нужды. Сейчас, когда ограничения снимаются, и мы возвращаемся к обычной жизни, пассажирские перевозки также восстанавливаются.

Ясно, что поездки на юга будут, пусть и с определенными мерами предосторожности.

В РЖД объявили, что уже со следующей недели (с третьей декады июня) в график начнут постепенно возвращаться наиболее востребованные поезда дальнего следования. В том числе вернутся все отмененные ранее рейсы поездов «Сапсан», а также восстановится ряд поездов АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), обеспечивающих перевозку пассажиров в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья. Чтобы россияне из разных регионов страны смогли провести свой отпуск на море в летний курортный сезон текущего года поезда будут курсировать из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский Курорт, Кисловодск и обратно. При этом некоторые поезда увеличат периодичность курсирования (будут ходить чаще, чем ранее) и составность (составы поездов будут пополнены дополнительными вагонами).

Вместе с тем у людей куча вопросов даже к такому привычному, казалось бы, делу, как поездка на поезде. «Комсомолка» разобрала самые важные аспекты работы железной дороги после эпидемии.

ЕХАТЬ НА ПОЕЗДЕ СЕЙЧАС БЕЗОПАСНО?

Сразу скажем, от «шахматной» рассадки быстро отказались. Дело тут не в нежелании гонять полупустые составы, просто Роспотребнадзор убрал этот пункт из своих рекомендаций.

- Мы подготовили новые методические рекомендации, которые направили в РЖД, для того, чтобы в период присутствия рисков заражения обезопасить пассажиров и работников РЖД, - подчеркнул главный государственный санитарный врач по железнодорожному транспорту России Юрий Каськов.

Документ это объемный и обстоятельный: рисковать здоровьем людей никто не собирается. Вот лишь основные из его положений, которые на практике неукоснительно соблюдаются сотрудниками РЖД:

- регулярная дезинфекция на вокзалах: входы, залы ожидания, кассы, санитарные комнаты, платформы, переходы, служебные помещения;

- не реже 2 раз в сутки уборка всех помещений вокзалов и станций с дезинфицирующими моющими средствами;

- дезинфекция дверных ручек, перил, поручней, подлокотников сидений, подоконников, окон билетных касс не реже раза в 2 часа;

- на 700 вокзалах страны установлены бесконтактные диспенсеры с кожным антисептиком;

- дезинфекция поездов дальнего следования в депо после каждого рейса;

- тщательная уборка в пути следования не реже 4 раз в сутки;

- дезинфекция всех постельных принадлежностей, включая матрасы и подушки;

- обеззараживание воздуха в новых вагонах ультрафиолетовыми лампами в пути следования;

- все поезда дальнего следования обеспечены бесконтактными термометрами;

- сотрудникам каждый день перед началом работы измеряют температуру;

- проводники и сотрудники вокзалов работают в масках и перчатках.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?

- Коронавирус очень сильно ударил по пассажирским перевозкам. У многих компаний есть не только желание, но и насущная необходимость как можно быстрее компенсировать потери, - рассуждает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. – Но и у пассажиров, мягко говоря, денег больше не стало. Совершенно точно, как минимум в этом году, потребитель будет отдавать предпочтение вариантам с более низкими ценами. И здесь у поездов есть все возможности перетянуть часть пассажиров, которые привыкли летать на самолетах.

Но ведь к обычным затратам РЖД добавились и мероприятия по санобработке – неужели цены на билеты не вырастут? На этот вопрос перевозчик отвечает однозначно.

- Цена билетов на поезда дальнего следования не увеличится, - заявил генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов. – Цены на проезд в плацкартных вагонах и так регулирует антимонопольная служба. А стоимость купе, спального вагона и люкса мы сами решили не трогать.

Эксперты предсказывают, что многие пассажиры пересядут с самолетов на поезда.- Во-первых, наши граждане не забудут о необходимости соблюдения социальной дистанции, в поезде это сделать проще, - уверен член общественного совета при министерстве транспорта Кирилл Янков. – Во-вторых, планировать поездки будет сложнее, какое-то время люди будут просто опасаться это делать. А для бизнес-моделей авиакомпаний ранние бронирования – это важная часть.

РАДИ ЭКОНОМИИ ЖЕРТВОВАТЬ КОМФОРТОМ НЕ ПРИДЕТСЯ

РЖД активно работает над обновлением парка вагонов. Одно из последних пополнений – более 300 новых вагонов с системами обеззараживания воздуха только с начала 2020 года. Кстати, 59 из них – двухэтажные. Но главная фишка все-таки в крыше вагонов, где и установлена система очистки воздуха. Не будем вдаваться в технические тонкости, суть в том, что фильтры позволяют удалить грязь и пыль из воздуха, поступающего в вагон, а ультрафиолетовые лампы обеззараживают его.

Эти новшества что называется невооруженным взглядом не заметишь. Разве что почувствуешь, что дышится легко. А вот что бросается в глаза, так это новый дизайн вагонов и удобства: вендинговые аппараты с едой и напитками, зарядки для гаджетов, индивидуальное освещение, душевые кабины.

Еще 350 вагонов до конца года пройдут глобальную модернизацию.

КОМПЕТЕНТНО

«Железная дорога – это экономические связи между регионами»

- О важности железнодорожных перевозок говорит хотя бы тот факт, что им было посвящено отдельное совещание у президента страны, - сказал «Комсомольской правде» вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин. – Железные дороги обеспечивают экономические связи между регионами. Очень важно как можно быстрее их восстановить. Ведь даже предприятия, которые не прекращали работать, оказались затронуты кризисом. Из-за различного рода ограничений оказались нарушены производственно-сбытовые цепочки, логистические схемы. Для компаний и предприятий, которые работают в нескольких регионах, это был большой удар. Да и мобильность людей пострадала.