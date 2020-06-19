2020-06-19T18:01:27+03:00
Экономика

Бензин утекает из России

Антимонопольная служба подозревает сговор на рынке, который привел к рекордно высоким оптовым котировкам на АИ-95
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Биржевые цены на бензин марки АИ-95 достигли рекордных уровней, хотя по сравнению с прошлым годом нефть значительно подешевела. Вам это не кажется странным? Вот и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России допускает, что на рынке произошел сговор. А также начала проверку биржевой аномалии.

Хотя, причина, возможно, прозаичнее. Эксперты отмечают дефицит топлива на рынке, который вызван целым стечением обстоятельств: нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не успели выйти с плановых ремонтов до окончания режима самоизоляции в стране, а те, кто заработал в полную мощность стараются отправлять бензин на экспорт. Оказывается, именно в данное время НПЗ продавать самые ходовые марки топлива, включая АИ-95, в родной стране… не выгодно!

КАРАНТИННЫЕ КАЧЕЛИ

«Бензина достаточно, в целом. И потребитель вообще этого не ощутит. С рыночными ценами все совершенно штатно, они в пределах инфляции, если растут», - рассказал в эфире «Бизнес FM» пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

Что же тогда происходит на оптовом рынке? Представитель компании напомнил, что в мае спрос на бензин упал на 70%. Страна к тому времени крепко села на карантин, трафик на дорогах сократился многократно. Одни НПЗ приступили к плановым ремонтам, другие отчасти пытаясь приспособиться к падению спроса на топливо – переработку нефти сократили. А в мае продажи бензина резко подскочили, достигнув уровня мая 2019 года. То есть спрос фактически восстановился. Разумеется, ни уход на карантин, ни скорость выход из него прогнозировать было невозможно.

Причем, в июне биржевые продажи топлива ряда крупнейших компаний существенно сократились: Лукойл снизил поставки на биржу на 37% по сравнению с маем 2020 года (и на 30% год к году), Сургутнефтегаз на 22% по сравнению с предыдущим месяцем и на столько же год к году. Выпадающие объемы замещает «Роснефть» - крупнейший поставщик топлива на внутренний рынок (на долю компании приходится порядка 40% биржевых объемов): за 18 дней июня поставки увеличились на 4,2 тыс.т (или на 4%).

ПОВЕЗЛИ ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

В 2019 году заработал в топливной отрасли заработал демпферный механизм, который должен был стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо: при низких экспортных ценах на российскую нефть стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях позволяет нефтяникам получать сверхприбыль, частью которой они делятся с бюджетом; если же экспортные цены на нефть высокие, то государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цены на бензин и дизтопливо внутри страны. Но именно в данное время НПЗ торгуют собственным бензином в России практически себе в убыток. Поэтому при первой же возможности стараются продать его за рубеж. Например, по данным ЦДУ ТЭК, в мае 2020 года Сургутнефтегаз увеличил экспорт почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Лукойл – почти на 210%, Газпромнефть – на 107%.

«Да, один из факторов, который создал вот эту ситуацию с повышением цены - это экспорт. Что можно сказать про «Роснефть»? Экспорт бензина у нас отсутствует, вообще просто», - отметил Михаил Леонтьев.

НА ЗАПРАВКАХ – НЕ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ

В правительстве заявили, что розничные цены на моторные топлива с начала года выросли ниже инфляции, а также заверили, что дефицита на рынке не наблюдается.

«С точки зрения населения у нас ровным счетом ничего не происходит. То есть для текущей модели топливного рынка ни изменения цены на нефть на европейских биржах, на американских биржах, на азиатских биржах, даже на Санкт-Петербургской бирже ровным счетом никакого значения не имеет, - уверен вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. - У нас от 2018 года принята четкая позиция, что стоимость бензина на стеле АЗС может изменяться не больше, чем на инфляцию, плюс изменения входящих в бензин налогов. То есть цены как шли максимально на уровне инфляции, так и будут идти, ну это грубо говоря там на 4, 5, максимум 6% в течение года будет подъем. Топливо будет, топливо на всех заправках есть, дефицитов не будет, ничего не будет».

Вопрос в другом. Представитель отрасли отмечает не очень дальновидную политику властей, а также их нежелание слышать голоса, как независимых участников, так и крупных нефтяных компаний. Пришло время менять систему налоговую политики по отношению к производителям горючего. В себестоимости бензина на нефть приходится лишь около 30%, тогда как остальное — на налоги. А много ли сошьешь шапочек из одной овчины?

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