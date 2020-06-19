Фитнес-тренерам и маникюршам снова предлагают работу, а мест для врачей и чиновников становится меньше
В России продолжают сниматься карантинные ограничения. Постепенно разрешают работу туристической отрасли, в ряде регионов открывают гостиницы, пансионаты и т. д. В Москве и других субъектах уже работают салоны красоты, летние веранды в кафе, а 23 июня в Москве возобновят деятельность фитнес-клубы. Страна постепенно возвращается к жизни. Оживет и спрос на специалистов.
Так, по данным службы исследований HeadHunter, количество открытых вакансий за неделю с 8 по 14 июня выросло на 5%.
- Продолжает восстанавливаться спрос на работников наиболее пострадавших в период карантина профессиональных областей «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+29%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+19%). Наибольшее увеличение числа открытых вакансий в этих профессиональных областях наблюдается в Москве (+66% и +42% соответственно), - сообщается в исследовании.
А вот количество мест для медицинских работников и государственных служащих сократилось на 1% и 2% соответственно.
Желающих найти работу стало больше. Их количество почти сравнялось с данными уровня начала доковидного февраля.
В HeadHunter собрали самую завидную работу, за которую обещают до 300 000 рублей зарплаты.
«Комсомолка» публикует список самых высокооплачиваемых вакансий июня.
НЕ УДАЛЕННО
1. Генеральный директор - до 300 000 руб. до вычета налогов
Судоходная компания ООО «ТрансМорФлот», Астрахань
https://hh.ru/vacancy/37510334
2. Коммерческий директор - от 285 000 руб. до вычета налогов
Торгово-производственная компания (производство запчастей), Москва
https://hh.ru/vacancy/37496062
3. Full stack ASP.NET разработчик - от 270 000 руб. на руки
ООО «Money Managing Solutions», Москва
https://hh.ru/vacancy/37434237
4. Python Lead Engineer - от 210 000 руб. на руки
Spark Equation, Санкт-Петербург
https://hh.ru/vacancy/36712601
5. Инвестиционный аналитик - от 200 000 руб. на руки
Торговая сеть «Монетка», Екатеринбург
https://hh.ru/vacancy/37555341
6. Внутренний аудитор - от 200 000 руб. на руки
Многопрофильный холдинг, Санкт-Петербург
https://hh.ru/vacancy/37504862
7. Team lead Data Science- от 180 000 до 300 000 руб. до вычета налогов
Университет Иннополис, Казань
https://hh.ru/vacancy/37513382
8. Главный агроном холдинга - от 150 000 руб. до вычета налогов
Группа агропредприятий «Ресурс», Ростовская область
https://hh.ru/vacancy/37547795
9. Главный конструктор / Главный технолог (производство корпусной мебели) - от 100 000 руб. до вычета налогов
Фабрика корпусной мебели «Моби», Нижний Новгород
https://hh.ru/vacancy/37089089
10. Главный бухгалтер - от 100 000 руб. до вычета налогов
Добрыня-Русь
Славянск-на-Кубани (Краснодарский край)
https://hh.ru/vacancy/37025363
УДАЛЕННО
1.Team Lead (Java) - от 240 000 до 270 000 руб. на руки
Бизнес-Азимут
https://hh.ru/vacancy/37341093
2. Web-дизайнер - от 120 000 руб. на руки
ООО «Лаборатории леса», Treeography.com
https://hh.ru/vacancy/37217735
3. Медиабайер/Трафик-менеджер - от 100 000 руб. на руки
Возможно удаленно
ООО «ГОЛДЕНГУС ИНТЕРНЕШНЛ», Москва
https://hh.ru/vacancy/36222531
4. Бренд – менеджер - от 100 000 руб. на руки
ООО «ЗооОптТорг»
https://hh.ru/vacancy/36443652
5. Email-маркетолог - от 100 000 руб. на руки
ИТ-компания «Доктор на работе»
https://hh.ru/vacancy/37402541
6. Продуктовый data-аналитик (Middle/Senior) - от 100 000 руб. на руки
Возможно удаленно
ООО «ВилайнТв», Новосибирск
https://hh.ru/vacancy/37550142
7. PPC специалист - от 100 000 руб. на руки
Metropolitan Premium Properties
https://hh.ru/vacancy/37566731
8. Главный редактор / руководитель контент-направления (кулинария, рецепты) - от 90 000 до 120 000 руб. на руки
Кулинарная онлайн школа «ЩиБорщи»
https://hh.ru/vacancy/37400623
ПОДРАБОТКА (частичная занятость, гибкий график)
1. Анестезиолог-реаниматолог - от 100 000 руб. на руки
ООО «Фирма Исток», Московская область
https://hh.ru/vacancy/37512787
2. Мастер маникюра и педикюра / Мастер ногтевого сервиса - от 80 000 до 120 000 руб. на руки
GET ЛАКИ, Москва
https://hh.ru/vacancy/37500856
3. Интернет-маркетолог - от 80 000 руб. на руки
ООО «МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ», Москва (можно удаленно)
https://hh.ru/vacancy/37403424
4. Монтажник - от 50 000 до 60 000 руб. на руки
ООО «Пожтехника-Сервис», Тверская область
https://hh.ru/vacancy/37442609
5. Механик - от 50 000 до 70 000 руб. на руки
ООО «Рем ТЕХНИКА», Московская область
https://hh.ru/vacancy/37550606
6. Менеджер по работе с клиентами - от 47 000 руб. до вычета налогов
ПАО «МТС» , Москва
https://hh.ru/vacancy/29198454
7. Механик-автослесарь - от 45 000 до 80 000 руб.
СТО «Сеновал», Нижегородская область
https://hh.ru/vacancy/37506972
8. Швея-портной - от 40 000 руб. до вычета налогов
iPapai GROUP, Санкт-Петербург
https://hh.ru/vacancy/37520208
9. Психолог в специализированную клинику - от 35 000 до 90 000 руб. до вычета налогов
ООО «Нейрология», Нижний Новгород
https://hh.ru/vacancy/37497582
10. Бухгалтер на участок банк-клиент - от 30 000 до 30 000 руб. на руки
ООО «Производство Завод имени Шаумяна», Санкт-Петербург
ИСТОЧНИК KP.RU