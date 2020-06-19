2020-06-19T18:04:42+03:00
Экономика

Фитнес-тренерам и маникюршам снова предлагают работу, а мест для врачей и чиновников становится меньше

И на какой должности зарплата начинается от 100 000 рублей [вакансии с самыми высокими зарплатами]
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Продолжает восстанавливаться спрос на работников наиболее пострадавших в период карантина профессиональных областей «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Туризм, гостиницы, рестораны».Продолжает восстанавливаться спрос на работников наиболее пострадавших в период карантина профессиональных областей «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Туризм, гостиницы, рестораны».Фото: Shutterstock
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В России продолжают сниматься карантинные ограничения. Постепенно разрешают работу туристической отрасли, в ряде регионов открывают гостиницы, пансионаты и т. д. В Москве и других субъектах уже работают салоны красоты, летние веранды в кафе, а 23 июня в Москве возобновят деятельность фитнес-клубы. Страна постепенно возвращается к жизни. Оживет и спрос на специалистов.

Так, по данным службы исследований HeadHunter, количество открытых вакансий за неделю с 8 по 14 июня выросло на 5%.

- Продолжает восстанавливаться спрос на работников наиболее пострадавших в период карантина профессиональных областей «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+29%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+19%). Наибольшее увеличение числа открытых вакансий в этих профессиональных областях наблюдается в Москве (+66% и +42% соответственно), - сообщается в исследовании.

А вот количество мест для медицинских работников и государственных служащих сократилось на 1% и 2% соответственно.

Желающих найти работу стало больше. Их количество почти сравнялось с данными уровня начала доковидного февраля.

В HeadHunter собрали самую завидную работу, за которую обещают до 300 000 рублей зарплаты.

«Комсомолка» публикует список самых высокооплачиваемых вакансий июня.

НЕ УДАЛЕННО

1. Генеральный директор - до 300 000 руб. до вычета налогов

Судоходная компания ООО «ТрансМорФлот», Астрахань

https://hh.ru/vacancy/37510334

2. Коммерческий директор - от 285 000 руб. до вычета налогов

Торгово-производственная компания (производство запчастей), Москва

https://hh.ru/vacancy/37496062

3. Full stack ASP.NET разработчик - от 270 000 руб. на руки

ООО «Money Managing Solutions», Москва

https://hh.ru/vacancy/37434237

4. Python Lead Engineer - от 210 000 руб. на руки

Spark Equation, Санкт-Петербург

https://hh.ru/vacancy/36712601

5. Инвестиционный аналитик - от 200 000 руб. на руки

Торговая сеть «Монетка», Екатеринбург

https://hh.ru/vacancy/37555341

6. Внутренний аудитор - от 200 000 руб. на руки

Многопрофильный холдинг, Санкт-Петербург

https://hh.ru/vacancy/37504862

7. Team lead Data Science- от 180 000 до 300 000 руб. до вычета налогов

Университет Иннополис, Казань

https://hh.ru/vacancy/37513382

8. Главный агроном холдинга - от 150 000 руб. до вычета налогов

Группа агропредприятий «Ресурс», Ростовская область

https://hh.ru/vacancy/37547795

9. Главный конструктор / Главный технолог (производство корпусной мебели) - от 100 000 руб. до вычета налогов

Фабрика корпусной мебели «Моби», Нижний Новгород

https://hh.ru/vacancy/37089089

10. Главный бухгалтер - от 100 000 руб. до вычета налогов

Добрыня-Русь

Славянск-на-Кубани (Краснодарский край)

https://hh.ru/vacancy/37025363

УДАЛЕННО

1.Team Lead (Java) - от 240 000 до 270 000 руб. на руки

Бизнес-Азимут

https://hh.ru/vacancy/37341093

2. Web-дизайнер - от 120 000 руб. на руки

ООО «Лаборатории леса», Treeography.com

https://hh.ru/vacancy/37217735

3. Медиабайер/Трафик-менеджер - от 100 000 руб. на руки

Возможно удаленно

ООО «ГОЛДЕНГУС ИНТЕРНЕШНЛ», Москва

https://hh.ru/vacancy/36222531

4. Бренд – менеджер - от 100 000 руб. на руки

ООО «ЗооОптТорг»

https://hh.ru/vacancy/36443652

5. Email-маркетолог - от 100 000 руб. на руки

ИТ-компания «Доктор на работе»

https://hh.ru/vacancy/37402541

6. Продуктовый data-аналитик (Middle/Senior) - от 100 000 руб. на руки

Возможно удаленно

ООО «ВилайнТв», Новосибирск

https://hh.ru/vacancy/37550142

7. PPC специалист - от 100 000 руб. на руки

Metropolitan Premium Properties

https://hh.ru/vacancy/37566731

8. Главный редактор / руководитель контент-направления (кулинария, рецепты) - от 90 000 до 120 000 руб. на руки

Кулинарная онлайн школа «ЩиБорщи»

https://hh.ru/vacancy/37400623

ПОДРАБОТКА (частичная занятость, гибкий график)

1. Анестезиолог-реаниматолог - от 100 000 руб. на руки

ООО «Фирма Исток», Московская область

https://hh.ru/vacancy/37512787

2. Мастер маникюра и педикюра / Мастер ногтевого сервиса - от 80 000 до 120 000 руб. на руки

GET ЛАКИ, Москва

https://hh.ru/vacancy/37500856

3. Интернет-маркетолог - от 80 000 руб. на руки

ООО «МОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ», Москва (можно удаленно)

https://hh.ru/vacancy/37403424

4. Монтажник - от 50 000 до 60 000 руб. на руки

ООО «Пожтехника-Сервис», Тверская область

https://hh.ru/vacancy/37442609

5. Механик - от 50 000 до 70 000 руб. на руки

ООО «Рем ТЕХНИКА», Московская область

https://hh.ru/vacancy/37550606

6. Менеджер по работе с клиентами - от 47 000 руб. до вычета налогов

ПАО «МТС» , Москва

https://hh.ru/vacancy/29198454

7. Механик-автослесарь - от 45 000 до 80 000 руб.

СТО «Сеновал», Нижегородская область

https://hh.ru/vacancy/37506972

8. Швея-портной - от 40 000 руб. до вычета налогов

iPapai GROUP, Санкт-Петербург

https://hh.ru/vacancy/37520208

9. Психолог в специализированную клинику - от 35 000 до 90 000 руб. до вычета налогов

ООО «Нейрология», Нижний Новгород

https://hh.ru/vacancy/37497582

10. Бухгалтер на участок банк-клиент - от 30 000 до 30 000 руб. на руки

ООО «Производство Завод имени Шаумяна», Санкт-Петербург

https://hh.ru/vacancy/37097587

ИСТОЧНИК KP.RU

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