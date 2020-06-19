«Невероятно красивая девушка»: опубликованы фото с последнего показа застреленной в Москве модели

Знакомые Елизаветы Хлюпиной, которую 18 июня застрелил бывший парень в квартире в Коптево, выложили пост в память о погибшей. Девушку, ее маму и четырехлетнего племянника убил Севастьян Путинцев, с которым Лиза встречалась несколько лет. Пара рассталась минувшей весной.

— Произошло то, что обычно происходит где-то не здесь и где-то не с нами, а в каких-то страшных фильмах. Но реальность такова, что в жизни случаются ужасные вещи. Убили мою близкую подругу Лизу Хлюпину, ее маму и племянника. Это трагедия, для описания которой не существует слов. Это ужас, который никогда не должен происходить. Лизочка и ее мама были прекрасной, доброй и любящей семьей. А племянник - очаровательный и ни в чем неповинный ребенок, — написала подруга убитой Екатерина Никонова.

Ее поддержали и другие знакомые Лизы аналогичным сообщением. Они объявили сбор средств для помощи ее семье. У погибшей модели есть старшая сестра Инна. Это ее сын, четырехлетний Матвей, оказался дома, когда пришел вооруженный Путинцев. Мальчика и его бабушку, по данным источника kp.ru в следствии, стрелок убил первыми. У Инны есть еще один сын, ему два года.

Кроме того, подруги опубликовали селфи Елизаветы.

— Она была очень невероятно красивой девушкой. Какое-то время назад пробовала вести свой бьюти-блог. Открыта и доброжелательна ко всем, приветлива. Дурного слова от нее не слышали, — рассказали «КП» знакомы Лизы.

Несмотря на эффектную внешность, девушка почти не выкладывала своих снимков. Возможно, дело в сложных отношениях с парнем Севастьяном, которые длились почти пять лет. Тот ревновал ее и закатывал ссоры. А после приезжал по ночам и посреди ночи вымаливал прощения криками под окном.

«Комсомольской правде» также удалось найти фото с одного из показов школы моделей Вячеслава Зайцева. Ее Елизавета окончила в прошлом году. Однако постоянно по подиуму она не ходила, участвовала в некоторых съемках. Сама она отучилась в бакалавриате на факультете авиастроения и была на первом курсе магистратуры.

Несмотря на эффектную внешность, Лиза (за столом слева) почти не выкладывала своих снимков. Фото: Z'S MODELS

«Комсомольской правде» удалось найти фото Елизаветы с одного из показов школы моделей Вячеслава Зайцева. Фото: Z'S MODELS

Школу моделей Вячеслава Зайцева Елизавета окончила в прошлом году. Фото: Z'S MODELS

Напомним, СК возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек в квартире на улице Приорова. Однако наказывать некого. Тело стрелка нашли рядом с убитыми. В квартиру он пришел вооруженный карабином «Сайга» и травматическим пистолетом.

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