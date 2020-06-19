Сотрудники «Газпром нефти» получили благодарность от главы МЧС за помощь в устранение разлива в Норильске

В Норильске завершен основной этап аварийно-спасательных работ на месте разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3. Команда «Газпром нефти» за участие в ликвидации последствий ЧС получила благодарность от главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

«Благодаря высокому уровню подготовки и хорошему техническому оснащению наш аварийно-спасательный отряд успешно справился с первоочередной задачей — остановить продвижение разлившегося топлива к Карскому морю, а также очистить русло реки Амбарная, - отметил начальник департамента производственной безопасности «Газпром нефти» Виктор Сорокин. – Не сомневаюсь, что опыт и знания наших специалистов-экологов будут очень полезны и в решении задач по восстановлению природы этого региона».

За минувшие две недели специалисты компании установили 4 км боновых заграждений и собрали более 8 тыс. кубометров нефтесодержащей жидкости. Полностью очистили русло реки Амбарная от топливных пятен.

Завтра, 20 июня, 50 сотрудников «Газпром нефти» вернутся в Мегион, Ноябрьск, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск. 22 спасателя компании останутся в Норильске для доочистки притоков реки и поверхности малых водоемов, а также обработки сорбентами береговой линии и мониторинга ее состояния.

На смену спасателям компании в Норильск прибыли экологи «Газпром нефти». Специалисты примут участие в составлении «дорожной карты» программы восстановления флоры и фауны пострадавшей территории.