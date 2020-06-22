Уроки для родителей

Новый учебный год будет долгожданным, пожалуй, как никогда. Если к 1 сентября будут сняты основные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, школы по всей стране будут готовиться встретить своих учеников не дистанционно, а в классах. У многих учреждений образования есть свои автобусы, и они тоже вый-дут в рейс после долгого перерыва. Но не каждое транспортное средство подходит для перевозки детей.

ПРИСМОТР ЗА ВОДИТЕЛЕМ

Начнем с того, что к «детскому» транспорту предъявляются очень строгие требования. Прежде всего они касаются безопасности юных пассажиров. В 2013 году правила перевозки детей в школьных автобусах ужесточили.

В Постановлении Правительства РФ № 1177, в частности, оговаривается, что школьные автобусы могут выходить в рейс только с опознавательными знаками «Перевозка детей». Их устанавливают в передней и задней части машины.

Кроме того, транспорт должен быть оснащен тахографом, который контролирует режим отдыха водителя и скорость передвижения автобуса, навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также исправными ремнями безопасности.

РЕМЕНЬ ДОЛЖЕН ПРИЛЕГАТЬ, НО НЕ ДАВИТЬ

Обратим внимание, что детей в автобусах можно перевозить только с пристегнутыми ремнями безопасности.

Сиденья во многих школьных автобусах оборудуются четырехточечными ремнями безопасности. Они обеспечивают надежную фиксацию юных пассажиров.

В отличие от «взрослых» трехточечных детские ремни регулируются иначе. Поэтому перед началом поездки сопровождающий должен застегнуть пряжку замка на поясной лямке. А длину самой лямки отрегулировать так, чтобы она не давила на ребенка, но при этом плотно прилегала к телу. Следующий шаг - регулировка длины плечевых лямок. Принцип тот же - они не должны давить на ребенка, но плотно прилегать к телу.

Индивидуально «настроить» ремень безопасности может и сам ребенок, но только под контролем взрослого сопровождающего. По правилам в школьном автобусе обязательны не менее двух мест для сопровождающих. Кстати, на них ложится особая ответственность. Госавтоинспекция предупреждает, что сопровождающие обязаны контролировать не только то, чтобы дети пристегнулись ремнями безопасности, но и чтобы они не вставали с мест и не передвигались по салону автобуса во время движения.

Автобус с маленькими пассажирами должен быть оборудован специальным ограничителем скорости до 60 км/ч. В школьном транспорте нужно и устройство, препятствующее началу движения при открытых или не полностью закрытых пассажирских дверях.

По правилам в школьном автобусе обязательны не менее двух мест для сопровождающих.

РАНЦЫ - НА ПОЛКУ

По требованиям все той же безопасности школьные автобусы должны оснащаться светосигнальными устройствами на крыше и громкоговорящими устройствами, а также комплектоваться двумя медицинскими аптечками.

Специальные места для школьных ранцев относятся к базовому оборудованию. Увесистые портфели не стоит держать на коленях во время движения. При резком торможении они могут травмировать учеников. Поэтому ранцы лучше оставлять на специальных полках.

Мы перечислили только основные правила перевозки детей на школьных автобусах. Уверены, любящие родители непременно найдут время, чтобы убедиться в безопасности транспорта, который повезет их детей к знаниям.