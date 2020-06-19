На ликвидацию аварии в Норильске потрачено около 5 млрд рублей

19 июня глава «Норникеля» Владимир Потанин, министр МЧС Евгений Зиничев, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Красноярского края Александр Усс отчитались перед Владимиром Путиным об обстановке на месте ликвидации аварии в Норильске.

В ходе онлайн-совещания президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что в настоящий момент компания профинансировала работы, связанные с разливом нефтепродуктов, на сумму около 5 млрд рублей, и продолжит в дальнейшем выделять на это собственные средства.

«Ситуацию удалось переломить, это действительно так», – подчеркнул Потанин. «Порядка 90% топлива собрано с воды и порядка 70% грунта переработано. Наша задача, конечно же, – восстановить полностью, насколько это возможно, всю экосистему».

Свою оценку обстановки в зоне ЧС дал и Евгений Зиничев, который в этот день совершил облет акватории рек Далдыкан и Амбарная, посетил лагерь спасателей и произвел осмотр полигона хранения загрязненного грунта.

«Весь грунт находится в закрытых ангарах, поэтому нет угрозы того, что он может повлиять на окружающую среду распространением вредных веществ», – заверил глава МЧС. «Всего за две недели нами было собрано 32 тысячи кубометров топливно-водяной смеси и 103 тысячи тонн грунта».

Следующий этап – утилизация загрязненного грунта и топлива, собранного с поверхности реки. О сроках его реализации Владимир Потанин сказал следующее: «С водно-топливной смесью мы предполагаем справиться за 2,5-3 месяца. Нам помогают в этом нефтяники, у них есть подрядчики, которые много раз такого рода проблемами занимались. Что касается грунта, то законодательство отводит на это 11 месяцев. Мы рассчитываем, что мы справимся».

Кроме того, после разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норникель» усилит контроль за состоянием вечной мерзлоты, так как по одной из версий, авария могла произойти именно из-за глобальных климатических процессов, вызывающих растепление грунта в Арктике.

«Эта ситуация вскрыла системные проблемы, поэтому мы будем работать над изучением вечной мерзлоты», – сказал Потанин. «Мы усилим систему мониторинга, оснастим дополнительно необходимыми современными приборами, и конечно, отношение наше к этим проблемам поменяется. Здесь не вопрос денег, не вопрос бюджета, а вопрос выбора технологии и подрядчика».

Ранее глава Минэкологии Дмитрий Кобылкин отмечал, что Красноярский край имеет большой научный потенциал, который нужно использовать при рекультивации пострадавших территорий. В пятницу губернатор Красноярского края Александр Усс еще раз подтвердил, что Сибирский федеральный университет способен создать в своей структуре «Центр развития Арктики».

Авария в Норильске, по словам Потанина, заставила компанию провести внеплановую ревизию всех объектов и выделить деньги на укрепление защитных сооружений. В 2020 году «Норникель» планирует потратить на это 2,5 млрд рублей дополнительных средств, и еще 11,5 млрд рублей – в 2021 году.