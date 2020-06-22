Оплатить бензин, не выходя из машины

Можно ли заправиться, не выходя из машины? Разумеется. И такая возможность становится все популярнее. Например, компания «Роснефть» активно расширяет географию бесконтактной оплаты топлива через «Яндекс.Заправки» на АЗС, которые находятся под ее управлением. Теперь мобильный сервис доступен почти на 800 заправочных станциях, в том числе в Ростове, Воронеже, Самаре, Красноярске, Новосибирске и на Кубани. Ранее дистанционную оплату топлива внедрили в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Уфе.

ДВЕ МИНУТЫ НА МАШИНУ

У нефтяной компании большие планы на развитие дистанционной оплаты. Уже к осени сервисом можно будет воспользоваться на 1100 АЗС, а со временем будут подключены все заправки под управлением «Роснефти»: сеть одноименного бренда, а также BP, «Башнефть» ПТК и ТНК - всего более 3000 станций. Сокращается время заправки - не больше двух минут, что увеличивает пропускную способность станций: на отдельных из них продажи могут вырасти до 20%. Сервис бесконтактной оплаты топлива также повышает безопасность автомобилистов. В конце концов, риск заразиться коронавирусом сохраняется.

- Бесконтактная система - сейчас самая актуальная. В связи с эпидемией коронавируса оборот наличных повышает количество контактов людей друг с другом. Поэтому с точки зрения текущей оперативной ситуации - это одно из самых правильных решений, - отметил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

- Сервис будет востребован не только в текущей эпидемиологической ситуации. Рост числа бесконтактных платежей - мировой тренд, общий для всех отраслей, - считает инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, российские пользователи готовы к цифровизации, а отечественная IT-индустрия зачастую опережает западные разработки, что также касается технологий в топливной среде.

Обратим внимание, что «Яндекс.Заправки» интегрированы в сервис «Яндекс.Навигатор». Приложение сообщает о наличии топлива на каждой АЗС, как доехать, на самой заправке позволяет выбрать номер колонки, вид топлива и его объем, а также расплатиться за заправку, не выходя из машины. «Навигатором» пользуется около 21 млн автомобилистов ежемесячно. Доля новых клиентов сети заправочных станций, ориентированных на бесконтактную оплату, может вырасти на четверть.

ВИРТУАЛЬНАЯ КАРТА

Стоит отметить, что нефтяная компания не первый год развивает различные сервисы, которые облегчают жизнь клиентов.

Например, она первой в России запустила сервис оплаты бензина и дизельного топлива для корпоративных клиентов через собственное мобильное приложение «РН-Карт»: договор заключается дистанционно, виртуальная топливная карта активируется онлайн - все в короткие сроки без посещения офиса! Получил водитель карту? Устанавливает приложение «РН-Карт» через App Store или Google Play на свой мобильный и… пользуется. Как видим, ничего сложного. Приложение позволяет оптимизировать расходы на приобретение топлива и сопутствующих товаров. Также сервис доступен и в офлайн- режиме.

Для частных лиц компания совместно с банками МКБ и Тинькофф запустила сервис оплаты топлива через мобильные приложения «Мир Привилегий» и «Тинькофф АЗС» на розничной сети ВР. Мобильные приложения позволяют оплатить топливо, не выходя из автомобиля. За последнее время только по приложению «Мир Привилегий» зафиксирован троекратный рост скачиваний, что подтверждает востребованность такого вида услуг.

В настоящее время завершается разработка собственного цифрового сервиса для дистанционной оплаты топлива.