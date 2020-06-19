2020-06-19T21:03:06+03:00
Общество

«Пил пиво, ругался с продавщицей, искал алкоголь»: Таксист и охранник магазина рассказали, что делал Ефремов в день смертельной аварии

Уже утром актер был пьян и устраивал дебош
Роман ГОЛОВАНОВ
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Михаил Ефремов.Михаил Ефремов.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Стало известно, что делал актер Михаил Ефремов в день страшнейшей аварии, в результате которой погиб Сергей Захаров. Журналисты шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» нашли таксиста, который утром возил артиста. Своего имени извозчик не назвал.

- Около двух часов ночи вызвали меня в район Кропоткинской, сказали, чтобы было детское кресло. Я подъехал. Ждал семейную пару. Вышел мужик в кепке. В маске и перчатках — как полагается нынче. Он был пьяный. Я узнал его. Это был Михаил Ефремов, - сказал он.

Дальше водитель катал Ефремова по Москве. Все это время актер пил пиво. Когда выпивка закончилась, он потребовал отвезти его в магазин. Сначала таксист ждал звездного клиента в машине. Потом забеспокоился и отправился внутрь, чтобы проверить, а все ли в порядке с Михаилом.

- Когда зашел, увидел, что Ефремов ругается с продавщицей. Требует продать ему в неположенное время спиртное. Она ему сказала, что рядом есть бар, где можно взять алкоголь на вынос, - объяснил таксист.

Дальше он отвез Ефремова в бар. Оттуда — домой. Ефремов протянул ему сто рублей. Сказал, что больше денег нет.

- Я ему ответил: «Мужик, ты что, обалдел? Я тебя катал три часа!» По итогу Ефремов сказал, чтоб я его подождал. Он сейчас спустится. Реально спустился. Принес денег. Я думал, что не вернется, если честно, - признался водитель.

Журналисты проверили версию собеседника и отправились в тот продуктовый магазин. Оказывается, актер и правда был там в 5 утра.

- Это восьмое число было. В пять утра приехал. В 5:04 уехал. 4 минуты он здесь был. На нем была фуражка , в маске, черные очки большие. То, что на нем было в момент аварии — он в этой одежде здесь был, - рассказал репортерам охранник магазина.

Вечером в этот же день Ефремов устроил в Москве страшное ДТП. Напомним, актер находится под домашним арестом. Родственники погибшего отказываются принимать деньги и извинения от Ефремова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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