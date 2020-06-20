Полина Гагарина в леопардовом бикини вызвала восхищение

Полина Гагарина после сообщений о разрыве с мужем Дмитрием Исхаковым стала редко появляться в соцсетях. Певица полностью погружена заботами о детях и обустройством приусадебного участка, потому на общение с поклонниками у нее просто нет времени. Однако недавно вышла на связь, разместив снимок в бикини.

"Потеряли меня? Я тут! Иногда инстадетокс очень даже на пользу. Погоды стоят нынче необычайные! Мы установили Миюшке бассейн побольше, весь день проводим на веранде, пьем лимонады да песни поем! Как у вас дела? Как спасаетесь от жары?", - написала Полина Гагарина в блоге.

В кадре она предстала в леопардовом бикини, сидя на камнях. Кажется, артистка еще больше похудела. "Публика восторженно отреагировала на появление любимицы". "Полина, мы переживали, куда вы пропали", "Красивая, безумно", "Вы невероятная красотка", "Шикарная", "Самая лучшая", - пишут фолловеры.

gagara1987 Потеряли меня?

Стоит отметить, что Полина по сей день никак не комментирует разрыв с мужем Дмитрием Исхаковым. Информация о том, что супруги расстались, появилась в конце мая. В близком окружении 33-летней артистки и 42-летнего фотографа сообщили, что пара не живет вместе уже несколько месяцев.

На фоне слухов о разводе ходят слухи, что артистка якобы уволила Дмитрия с поста директора своей компании. Кроме этого, ушлым репортерам стало известно, что мужчине ничего не достанется при разделе совместно нажитого имущества. Перед свадьбой жених и невеста подписали брачный контракт, согласно которому артистка ничего не отдаст мужу, который зарабатывал в 100 раз меньше.

В окружении Гагариной не скрывают, что инициатива разрыва с мужем исходила от певицы. Большинство знакомых пары считают, что клин в отношения Полины и Димы вбили изначально не равные финансовые и карьерные возможности.

Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за фотографа глянцевых изданий в 2014 году. Спустя три года у них родилась дочка Мия. Дмитрий Исхаков подружился с сыном певицы от первого брака. Он воспитывал Андрея Кислова как родного и очень гордился успехами мальчика в учебе.