2020-06-20T01:38:38+03:00
Звезды

Полина Гагарина в леопардовом бикини вызвала восхищение

Певица рассказала, как переносит жару
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Певица рассказала, как переносит жаруПевица рассказала, как переносит жаруФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Полина Гагарина после сообщений о разрыве с мужем Дмитрием Исхаковым стала редко появляться в соцсетях. Певица полностью погружена заботами о детях и обустройством приусадебного участка, потому на общение с поклонниками у нее просто нет времени. Однако недавно вышла на связь, разместив снимок в бикини.

"Потеряли меня? Я тут! Иногда инстадетокс очень даже на пользу. Погоды стоят нынче необычайные! Мы установили Миюшке бассейн побольше, весь день проводим на веранде, пьем лимонады да песни поем! Как у вас дела? Как спасаетесь от жары?", - написала Полина Гагарина в блоге.

В кадре она предстала в леопардовом бикини, сидя на камнях. Кажется, артистка еще больше похудела. "Публика восторженно отреагировала на появление любимицы". "Полина, мы переживали, куда вы пропали", "Красивая, безумно", "Вы невероятная красотка", "Шикарная", "Самая лучшая", - пишут фолловеры.

gagara1987gagara1987
Потеряли меня?
169164 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Стоит отметить, что Полина по сей день никак не комментирует разрыв с мужем Дмитрием Исхаковым. Информация о том, что супруги расстались, появилась в конце мая. В близком окружении 33-летней артистки и 42-летнего фотографа сообщили, что пара не живет вместе уже несколько месяцев.

На фоне слухов о разводе ходят слухи, что артистка якобы уволила Дмитрия с поста директора своей компании. Кроме этого, ушлым репортерам стало известно, что мужчине ничего не достанется при разделе совместно нажитого имущества. Перед свадьбой жених и невеста подписали брачный контракт, согласно которому артистка ничего не отдаст мужу, который зарабатывал в 100 раз меньше.

В окружении Гагариной не скрывают, что инициатива разрыва с мужем исходила от певицы. Большинство знакомых пары считают, что клин в отношения Полины и Димы вбили изначально не равные финансовые и карьерные возможности.

Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за фотографа глянцевых изданий в 2014 году. Спустя три года у них родилась дочка Мия. Дмитрий Исхаков подружился с сыном певицы от первого брака. Он воспитывал Андрея Кислова как родного и очень гордился успехами мальчика в учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Госдеп считает, что новое соглашение должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая
Англичане возмущены, что роль леди Дианы досталась американке Кристен Стюарт
Озвучены четыре новые смертельные угрозы для мировой экономики
Илон Маск продал за 29 миллионов долларов дом, который не вызывал у него сентиментальных чувств
На МКС разделили воздух для поиска источника бензола
У терпевшего 18 часов после 10 бутылок пива мужчины лопнул мочевой пузырь
Пресс-секретарь Трампа объяснила, почему не наденет маску на крупном предвыборном митинге
Большинство жителей США выступают против выплат афроамериканцам за рабство предков
Собянин призвал сохранить режим "удаленки" в Москве
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Когда боль в груди говорит о раке, объяснила врач
В России появился сервис "Поступление в вуз онлайн"
Перед первым после перерыва матчем РФПЛ наградили медиков, борющимся с COVID-19
В Торонто неизвестные открыли стрельбу, есть погибший
Песков сообщил, в каком случае Польша может представлять угрозу для Росии
Президент Туркмении не придет на парад Победы в Москву
Песков: "Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июле
В Бундестаге призвали отказаться от "Северного потока-2"
Не призывала бойкотировать: орловский инфекционист объяснила свои слова про голосование
Пенсионеры получат доплату к пенсии с 1 августа
В Минэкономразвития сообщили, на сколько снизился ВВП
Центробанк не стал включать вторую волну коронавируса в базовый сценарий
Росстат сообщил, на сколько снизились зарплаты россиян в апреле
Глава ВОЗ сообщил о начале "новой и очень опасной фазы" пандемии коронавируса