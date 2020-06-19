Футбол вернулся и начал с позора: Кокорин, «Сочи», подлость

В спорте так бывает. Ты победил, но все равно проиграл. И такие моменты всегда становятся роковыми для спортсмена или для команды. Потому что болельщики, даже свои, редко прощают подлость. В спорте важно то, что называется поступить по-мужски. Не добить упавшего, не ударить лежачего, не забыть, что «солдат ребенка не обидит». И даже если по всем правилам и регламентам ты прав, то в сознании людей останешься подлецом.

Такие ситуации возникают редко. Но если возникают – надо суметь выйти из них достойно.

Футбольный клуб «Сочи» попал в такую ситуацию. В первом после возобновления чемпионата России матче сочинцы принимали «Ростов». Но перед игрой выяснилось, что шесть (!) ростовчан получили положительный тест на коронавирус. Команда на карантине. Играть не может. В регламенте чемпионата (привет РПЛ!) этот момент никак не прописан. Единственная возможность – перенести игру. Но сделать это можно было лишь по обоюдному согласию клубов. И начальники «Сочи» не придумали ничего более благородного, чем от переноса отказаться. Бог им судья. Но это точно не «фейр плей».

Вид на поле стадиона "Фишт" во время матча чемпионата России по футболу между командами "Сочи" (Сочи) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Ростов» не играть не мог. В случае неявки им грозит техническое поражение. В следующем туре они тоже из-за карантина скорее всего сыграть не смогут. А два технических – уже дисквалификация. И играть за «Ростов» приехали 17-18 летние ребята. Дети по футбольным меркам.

Надо ли говорить, что против «Сочи» в этом матче болели все. Возможно даже болельщики «Сочи». Никому неизвестные парни не имели ни одного шанса против профи. Один Александр Кокорин чего стоит! Да и без него состав у сочинцев мощнейший.

Ростовские недоросли сразу открыли счет. Их кипер Денис Попов взял несколько мертвых мячей, и даже отбил пенальти (!). Но потом…

ФК «Сочи» бы все равно бы выиграл. Вопрос как. Сочинцы наслаждались своим диким преимуществом. Тем, что защита не справлялась, а вратарь перегорел. Они забивали, забивали, забивали… Трижды отличился Кокорин. Итоговый счет – 10:1. Победа? Ну да. Честно? Ну да.

Но если футбольный клуб не знает об азах «честной игры» и элементарного благородства, то уважения к себе ему ждать не приходится. Иногда стоит быть чуть выше спортивного результата. И если в головах спортсменов нет этой простой мысли, болеть за них не стоит.

И отдельно хочется обратиться к вратарю Денису Попову. Ты, и твои ребята – крутые. У вас есть шанс стать легендами. У игроков «Сочи» - ни одного.