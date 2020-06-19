Новости всероссийского потребительского проекта “ТЕСТ”: Выбираем черешню

Лето. Прилавки магазинов и торговых рядов наполнены черешней. Ягоды различаются цветом, формой, сладостью, сочностью и, конечно же, ценой. Как не ошибиться в выборе ягод? Как понять из какого региона привезена эта плодовая культура? На что в первую очередь обратить внимание?

Эксперты Роскачества в рамках потребительского проекта “ТЕСТ” эксклюзивно делятся советами, как выбрать вкусную и качественную черешню.

При выборе черешни, в первую очередь, нужно обратить внимание на наличие и цвет черешков. Во время хранения они первыми высыхают и меняют цвет с зеленого на коричневый. Если черешки побурели и высохли, значит черешня долго хранилась и уже не будет такой сочной и полезной, как свежая. Конечно же, сами плоды черешни не должны быть засохшими и сморщенными, а также поврежденными, побитыми, помятыми или лопнувшими.

Размер плодов практически не влияет на их вкус. При этом покупатели во многих странах предпочитают покупать более крупную черешню, и ее стоимость, как правило, значительно выше.

Цвет черешни не является показателем спелости, однако неравномерный окрас плодов в одной партии или коробке говорит о ее невысоком качестве. Разный цвет плодов в одной коробке означает, что либо черешню собирали неаккуратно, снимая недозревшие плоды вместе с вызревшими, или в партии смешаны разные сорта, а значит у отдельных плодов может быть разный вкус и при хранении они будут вести себя по разному.

С мая по август основной объем черешни на российском рынке представлен продукцией из Азербайджана и Турции. Также в этот период самых массовых поставок в Россию черешню привозят из Молдовы, Армении, Узбекистана, Ирана, Беларуси, Сербии. Российский Дальний Восток и Восточная Сибирь практически круглый год импортируют черешню из Китая.

Полезные советы от Роскачества

Нельзя покупать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню. Если даже небольшая часть плодов в упаковке повреждена, гниль или плесень очень быстро распространится на все окружающие фрукты.

Хранят черешню в холодильнике, стараясь предотвратить контакт с избыточной влагой. Непосредственно перед употреблением черешню необходимо помыть теплой водой.

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