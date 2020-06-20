Танки на Тверской: Самые яркие фото генеральной репетиции парада Победы-2020 в Москве

20 июня на Красной площади прошла завершающая репетиция парада Победы. Ей предшествовали две ночные тренировки на минувшей неделе. В субботу же состоялся генеральный прогон. На мероприятии побывал фотокорреспондент «Комсомольской правды» Михаил Фролов.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса Парад к 9 Мая в Москве был перенесен. Провели лишь воздушную часть. Но совсем отказываться от традиционного прохождения не стали — дождались снятия большей части ограничений. В этом году отмечается 75-летие Победы. Сам парад назначен на среду, 24 июня.

Несмотря на спад заболеваемости в столице, меры безопасности официально не отменили. И хотя многие горожане давно пренебрегают средствами защиты, военнослужащие проводили первые тренировки в перчатках и масках. Перед участием в параде их протестируют на коронавирус.

Известно, что в параде на Красной площади будут задействованы 14 тысяч военнослужащих. 11 расчетов облачатся в историческую форму времен Великой Отечественной и пройдут с историческим оружием. Один из них повторит форму участников Парада Победы в 1945 году. Готовится прохождение группы с боевыми знаменами и штандартами.

Принимает участие и боевая техника. Перед прохождением ее дезинфицируют. В механизированной колонне свыше 230 машин. На параде ожидается прохождение исторической техники времен Великой Отечественной, современных образцов и даже перспективных единиц. Минобороны планирует вывести на Красную площадь 20 образцов, которые ранее не показывали на парадах.

В этом году на парад как и ранее приглашали лидеров европейских стран, стран СНГ и США.