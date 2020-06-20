2020-06-20T10:36:13+03:00
Спорт

«Боролись за каждый дюйм поля»: «Ростов» объяснился по-английски за проигрыш со счетом 10:1

Клуб на своем сайте обратился к своим иностранным болельщикам
Сергей КИРИЛЛОВ
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Футбольный клуб «Ростов», который был вынужден играть против «Сочи» молодежным составом, опубликовал на своем сайте обращение на английском языке, постаравшись объяснить, что же произошло. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССФутбольный клуб «Ростов», который был вынужден играть против «Сочи» молодежным составом, опубликовал на своем сайте обращение на английском языке, постаравшись объяснить, что же произошло. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Футбольный клуб «Ростов», который был вынужден играть против «Сочи» молодежным составом, опубликовал на своем сайте обращение на английском языке, постаравшись объяснить, что же произошло.

«Уважаемые друзья,

Многие болельщики нашего клуба, не говорящие по-русски, действительно не могут понять, как сегодняшняя ничья могла закончиться со счетом 10:1.

(Напомним, что первыми забили ростовчане, но потом основной состав «Сочи» буквально смял пацанов, - Здесь и далее прим. Авт.)

Мы хотели бы все объяснить. 6 игроков нашего клуба были заражены коронавирусом, и поэтому вся команда была помещена в карантин.

(С заболевшими коронавирусом близко контактировали 42 игрока и работника клуба).

Футбольный клуб "Сочи" отклонил наше предложение перенести матч, и именно поэтому эти молодые игроки в возрасте 16-19 лет должны были играть в этом матче.

(Сочи сослался на «коронавирусный» регламент, по которому для игры достаточно иметь 16 футболистов в заявке на матч, команду можно усиливать игроками молодежного состава.)

Счет, скорее всего, был огорчительным, однако мы хотим, чтобы вы оставались на светлой стороне!

(За «Сочи» три мяча забил Александр Кокорин, которого уже освистали болельщики, за то что «он забивает детям».)

Во-первых наш 17-летний вратарь Денис Попов сделал 15 (!!!) захватывающих дух сейвов (включая один пенальти), что является новым рекордом российской Премьер-Лиги! Денис абсолютно украл сегодня все шоу и получил свою заслуженную награду "Человек матча"!

(Уникальная история – вратарь, пропустивший 10 голов за матч, признается лучшим игроком встречи.)

Еще одним умопомрачительным событием, безусловно, был наш первый гол! 17-летний Роман Романов забил невероятный гол и стал самым молодым человеком, забившим в истории нашего клуба, а также ТОП-3 в истории РФПЛ! Романов также входит в топ-3 молодых бомбардиров в истории российских лиг.

Мы знаем, что вы согласитесь, что наши игроки боролись за каждый дюйм поля — каждый из них сегодня проявил невероятный характер и настрой!

(Все поддержали «Ростов», а против игроков «Сочи» выступили не только болельщики других клубов, но и жены футболистов «Ростова».)

Мы хотели бы выразить нашу благодарность всем болельщикам нашего клуба по всему миру. #WeRostov», - написано на сайте ФК «Ростов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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