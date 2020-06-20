2020-06-20T11:57:31+03:00
Общество

Без сбоев. Система электронного голосования прошла проверку в Москве и Нижнем Новгороде

За два дня тестирования на виртуальные избирательные участки пришли 87 889 человек
Юрий Шамин
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За два дня тестирования на виртуальные избирательные участки пришли 87 889 человек. Фото: Антон Новодережкин/ТАССЗа два дня тестирования на виртуальные избирательные участки пришли 87 889 человек. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Сегодня, когда мы все чаще используем термин «удаленка» и все больше работодателей рассматривают возможность работы вне офиса, государство идет в ногу со временем. Возможность выразить свою точку зрения онлайн по поправкам в Конституцию смогут жители двух пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области. Для того, чтобы это произошло без накладок, был устроен тестовый запуск, призванный обнаружить «слабые места» в организации и программном обеспечении. За два дня тестирования на виртуальные избирательные участки пришли 87 889 человек. Как показал эксперимент, и программный комплекс, и физическая инфраструктура системы полностью готовы к работе на голосовании по поправкам в Конституцию.

«С одной стороны, 87 тысяч человек – это немного по сравнению с зарегистрировавшимися более 800 тысячами избирателей, – отметил, подводя итоги проверки глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух. – Однако это уже значимое количество. Оно превышает и голосование в Мосгордуму, и голосование по размещению метро в Троицке. На таком количестве избирателей мы оттестировали связанность системы, работу всех ее элементов. А вот ситуацию повышенной нагрузки пришлось специально имитировать – система справилась и с ней. Тестирование было очень полезно: мы выявили ряд ошибок. Мелких и некритичных, однако некоторые корректировки технической части будут сделаны».

Много опасений было, что система не выдержит. В последние годы хакерские атаки стали все изощрённые, самые серьезные компании и концерны подвергаются взломам, так что опасения были оправданы. Рабочая группа пошла на беспрецедентные меры и пригласила хакеров попробовать взломать систему, назначив за это призовой фонд в 2 млн рублей. Разработчики игры World of Tanks обещали технической группе, что они смогут хакнуть систему, но этого не случилось.

«Систему не удалось сломать. Были какие-то слабые попытки, но ничего серьезного, серьезных атак не было. В отличие от выборов в Мосгордуму и от тестирования перед выборами в Мосгордуму», - констатировал на итоговом заседании заместитель председателя общественной палаты Москвы, куратор э-голосования Алексей Венедиктов.

Он также уточнил, что два миллиона рублей, которые предполагалось отдать в качестве приза хакерам, будут поделены между разработчиками системы и журналистами, освещавшими ход ее проверки.

Для того, чтобы лично проверить функциональность и работоспособность системы дистанционного голосования, москвичам и нижегородцам достаточно было просто получить учетную запись на сайтах госуслуг или мэра Москвы, а затем зарегистрироваться на портале голосования по адресу 2020og.ru. После этого москвичи получали возможность ответить на тестовый вопрос о том, что сегодня важнее для Москвы — увеличение площади зеленых насаждений или появление дополнительных парковочных мест? Нижегородцам задавали другой вопрос: «На что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте – на благоустройство дворов или общественных пространств?»

После того, как в системе зарегистрировались более 830 тысяч избирателей из Москвы, специалисты штаба подсчитали, что практически половину из них составляют граждане среднего возраста — от 35 до 55 лет. Представителей старшего поколения, чей возраст более 55 лет, оказалось 23%, а молодежи до 35 лет — 28%. Таким образом, отметили в штабе, готовность использовать дистанционные методы голосования налицо не только у молодых россиян, но и практически во всех возрастных группах.

По мнению специалистов, дистанционный способ голосования совмещает в себе удобство и безопасность.

«Электронные способы идентификации, аутентификации, регистрации, подтверждения личности являются априори гораздо более защищенными, эффективными, безопасными, чем их бумажные аналоги», — высказал свое профессиональное мнение директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

По его словам, подделать бумажный документ гораздо проще, чем электронный, так как каждый шаг электронного избирателя в режиме реального времени фиксируется в блокчейн-структуре, откуда данные представляются интересующимся уже в виде обезличенной онлайн-статистики.

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