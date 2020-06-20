Маленькая Литва хочет обуздать ядерные бомбы большого Китая?

Один из важнейших для мира документов – двусторонний российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) – заканчивает свое действие в феврале 2021 года. Москва уже сто раз говорила Вашингтону: давайте определяться, что будет с этим документом. Будем ли его пролонгировать? Но Белый дом и Пентагон пытаются играть «в подкидного дурака», предлагая втиснуть в документ свои условия.

То они требуют от России, чтобы она включила в Договор все свои новейшие гиперзвуковые системы (или даже полностью уничтожила их). То уговаривают Москву, чтобы она надавила на Пекин и уговорила его «быть третьим». Да-да, именно об этом в свое время говорил министру обороны России Сергею Шойгу помощник президента США Джон Болтон. Но был очень вежливо послан в ... Поднебесную со словами, что это дело Пекина (а Китай категорически отказался даже от разговора на такую тему).

Но американцы от своей «идеи» не отступаются. И пропагандируют ее в рядах «пристяжных болонок» НАТО. Они послушно подают голоса (извините, - подгавкивают) по команде хозяина. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс уже заявил, что «новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая». Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли тут же радостно согласился с мнением коллеги.

Мнение министра иностранных дел маленькой прибалтийской страны, об армии которой сами литовцы язвительно шутят, что «ее за три минуты можно увидеть в полном составе на параде», - это, образно говоря, писк комара из придорожных кустов. Так и хочется сказать – помолчите, когда большие ядерные державы разговаривают!

Ну а теперь – о более серьезном. Пытаясь втянуть Китай в Договор об СНВ, Вашингтон хочет обуздать «ядерного джина» еще одного своего стратегического противника. Это, как говорится, и пьяному ежу понятно. Но если США предлагают России уговорить Пекин «подняться к столу переговоров» по СНВ, то почему бы Москве в таком случае не сделать американцам встречное симметричное предложение? А вы тогда уговорите и другие страны, входящие в так называемый ядерный клуб, подключиться к документу (в ядерный клуб входят США, Россия, Великобритания, Франция, Северная Корея, Индия, Пакистан, Израиль, Китай, – ВБ).

А что? Все справедливо, - услуга за услугу. Более того! Можно таким же встречным образом поставить перед США и еще одно условие подписания СНВ-3 Москвой. Мы сговоримся, если Вашингтон подключит к новому Договору и все 40 стран, которые (по утверждению МАГАТЭ) стоят на пороге создания ядерного оружия. Это же на три Нобелевки мира потянет!

Конечно, все это из области мечтаний. А время идет, до финиша СНВ-3 уже, считай, полгода осталось. И если Вашингтону и Москве Договор на равных и справедливых условиях не удастся пролонгировать, то ядерный джин неизбежно выскочит из бутылки. И мир станет намного опаснее…