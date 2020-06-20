Еще один повод сбросить лишний вес: эксперты объяснили, почему ожирение «помогает» коронавирусу

- Давно известно, что люди с избыточным весом имеют сниженный иммунитет, - рассказывает заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Татьяна Демидова. - Исследования и практика показывают, что у таких пациентов повышается риск развития атеросклероза, резко возрастает угроза инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности. Повышен риск развития эндокринологических, онкологических заболеваний, болезней суставов, психологических расстройств.

Эпидемия COVID добавила еще один пункт в список повышенных угроз для людей с лишним весом. Оказалось, что при заражении коронавирусом больные с ожирением намного чаще нуждаются в госпитализации, попадают в реанимацию, на аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Увы, серьезно растет и риск летального исхода.

- Если первоначально в сообщениях из Китая о наиболее тяжелых случаях COVID речь шла преимущественно о людях старшего возраста и с тяжелыми хроническими заболеваниями, то по последним данным из Европы и США в группу риска включены лица с ожирением, - говорит Татьяна Демидова.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

При каких болезнях чаще всего развиваются осложнения из-за коронавируса

90% пациентов, поступивших с тяжелой формой COVID-19 в стационары США, имели такие сопутствующие заболевания:

- артериальная гипертония — 49,7%,

- ожирение — 48,3%,

- хронические заболевания легких — 34,6%,

- сахарный диабет 2 типа — 28,3%,

- сердечно-сосудистые заболевания — 27,8%.

Таким образом, ожирение стоит на втором месте среди состояний, при которых Ковид протекает в тяжелой форме.

КОРОНАВИРУС, ГРИПП И ВИЧ «ЛЮБЯТ» ЖИРОВУЮ ТКАНЬ

Висцеральная жировая ткань, то есть та, которая находится в области живота, является, по сути, отдельным высокоактивным органом, поясняют эксперты. Этот орган влияет на иммунную, эндокринную систему и обмен веществ в организме в целом.

- У людей с избыточным весом жировых клеток значительно больше. Значит, синтезируется в разы больше различных гормонов и воспалительных элементов. Среди них, в том числе, интерлейкин-6, интерлейкин-1, фактор некроза опухоли и другие, - рассказывает Татьяна Демидова. - Зачастую в организме идет вялотекущее воспаление.

В то же время замечено, что многие вирусные инфекции и особенно COVID-19 усиливают эффекты цитокинов и приводят к расширению, генерализации воспаления. «Доказано, что жировая ткань служит резервуаром для некоторых вирусов, таких как грипп, ВИЧ и цитомегаловирус. Также, по последним данным, в ней может активироваться и коронавирус», - добавляет Демидова.

ИЗОЛЯЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОЛЬШЕ?

Исследования показали и еще одну особенность коронавируса. Как выяснилось, он способен быстро распространяться в жировой клетчатке, окружающей внутренние органы - легкие, печень, почки, сердце и т. д. Из-за этого развивается тяжелое повреждение этих жизненно важных органов, и у людей с лишним весом, избыточным количеством жировой ткани растет риск погибнуть от полиорганной недостаточности.

Есть данные, что такие пациенты также могут дольше оставаться носителями и распространителями вируса, нуждаются в более длительном пребывании в стационаре и самоизоляции, отмечает Татьяна Демидова.

ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ — САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Появились данные и о том, что не менее чем у трети пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Китае, Европейских странах и США, инфекция привела к повреждению поджелудочной железы. Это подтвердили повышенные показатели ферментов амилазы и липазы, а также уровня глюкозы в плазме крови.

- Это очень тревожное обстоятельство. Поскольку может идти речь о высоком риске развития сахарного диабета 2 типа у людей с исходным ожирением уже после выздоровления от инфекции, - говорит доктор Демидова.

Не исключено, что после того, как спадут темпы эпидемии COVID, мы увидим во всем мире всплеск заболеваемости диабетом, считают эксперты.

Поэтому сейчас, когда появилась возможность прогулок, занятий спортом, созревают сезонные овощи и фрукты, богатые клетчаткой, врачи советуют людям с избыточным весом приложить максимум сил для избавления от действительно опасных лишних килограммов.

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