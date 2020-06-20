2020-06-20T11:59:10+03:00
Экономика

Работающим пенсионерам продлили электронные больничные

Никаких дополнительных документов для их оформления предоставлять не придется
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Никаких дополнительных документов для их оформления предоставлять не придетсяНикаких дополнительных документов для их оформления предоставлять не придетсяФото: Олег УКЛАДОВ
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В регионах, где сохраняется режим самоизоляции из-за коронавируса, работающие пенсионеры смогут продолжать оформлять электронные больничные. Изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер Михаил Мишустин. Текст постановления опубликован на сайте кабмина.

Электронные больничные смогут продлить граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Оформлять электронные больничные можно будет до официального окончания режима самоизоляции в конкретном регионе.

Предоставлять дополнительные данные и документы при оформлении электронных больничных не потребуется. Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, которые работодатели направляли в Фонд социального страхования.

Оплачивать электронные больничные будут, как и прежде, за счет средств Фонда социального страхования. «Напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления», - пояснили в кабмине.

Расчет выплат по больничному в связи с карантином проходит по общим правилам.

- При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком 69 961,65 руб. в месяц, - говорится в пояснительной записке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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