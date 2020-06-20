Правда ли что из-за нерабочего апреля уменьшат размер отпускных и больничных

Отпускные и больничные в ближайший год будут меньше привычного. Такими неприятными слухами пугают некоторых россиян бухгалтеры и кадровики. Ссылаются на письмо Минтруда (есть в распоряжении «КП»).

- Принимая во внимание, что Указами президента в период с 30 марта по 8 мая 2020 года установлены нерабочие дни, полагаем, что при исчислении среднего заработка время и суммы, фактически начисленные за этот период не учитываются, - говорится в документе за подписью заместителя директора Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства министерства Сергея Горбарца.

Средний заработок, который считается за последние 12 месяцев на момент расчета, как раз и нужен, чтобы определить размер отпускных, больничных, пособий по уходу за ребенком, выходных пособий и некоторых других выплат.

Но учитывать месяц с лишним, который вся страна провела в самоизоляции, власти не собираются. Разбираемся, что это значит на практике.

МЫ НЕДОПОЛУЧИМ ОТПУСКНЫХ?

Без паники – на самом деле такой подход практически ни на что не повлияет. За объяснениями «Комсомолка» обратилась в Минтруд.

- В соответствии с действующей нормативной базой, при расчете среднего заработка исключаются периоды, когда гражданин фактически не работал: отпуска, больничные, нахождение в простое и так далее, - подтвердили в ведомстве.

А раз мы все были как бы на карантине, то и нерабочие дни не зачтутся.

Но дело в том, что не учтут не только деньги, полученные в это время, но и сам период. Чтобы рассчитать средний заработок, нужно все заработанное сотрудником за последний год разделить на количество месяцев, которые он отработал. Если человек 2 недели был на больничном, выплаты по листу временной нетрудоспособности не посчитают в его заработках, равно как там не будет стоять ноль. Эти 2 недели просто не учтут. Так же планируют делать и с коронавирусным нерабочим периодом – его как будто бы не было.

Допустим, сотрудник каждый месяц получает 50 тысяч рублей. Во время единого периода нерабочих дней — отдыхал. У него средний заработок останется таким же, как если бы никакого карантина не было. Потому что сумма годового заработка и отработанных месяцев уменьшится в равных пропорциях.

КАК БЫТЬ С ТЕМИ, КТО ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ?

- Средний заработок будет рассчитываться по-разному для тех, кто не работал, и тех, кто продолжал трудиться в период с 30 марта по 8 мая, - объяснили «Комсомольской правде» в Минтруде. - Для тех, кто работал, в том числе удаленно, средняя заработная плата будет рассчитываться обычным порядком - то есть, при расчете средней зарплаты учитываются все 12 месяцев, и заработки в эти дни.

А тем, кого отправили по домам, пусть и с сохранением зарплаты, эти недели зачтены не будут.

- То есть, в 2020 году при вычислении средней заработной платы для неработавших в этот период граждан будет считаться только зарплата, полученная за рабочие дни, и она будет делиться на то количество месяцев, которое гражданин фактически проработал в течение последнего года, - резюмировали в Минтруде.

Такой поход как раз может помочь людям, которым на время коронакризиса понизили зарплату: самые тяжелые времена не попадут в расчетный период.

В минусе разве что люди, которые продолжали трудиться неофициально, да еще и за большие, чем до коронавируса деньги. Но, думается, таких немного.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Работающим пенсионерам продлили электронные больничные

Никаких дополнительных документов для их оформления предоставлять не придется (подробности)