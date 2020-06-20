Арсенал - Спартак 20 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Для одного из самых популярных клубов России футбольный сезон возобновляется 20 июня в Туле. "Спартак" поехал в гости к "Арсеналу", который для "красно-белых" является в последние сезоны довольно серьезным соперником. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Арсенал - Спартак 20 июня 2020.

Статистика личных встреч Арсенал - Спартак 20 июня 2020

9 раз клуб играли между собой в чемпионатах России по футболу. 5 побед на счету "Арсенала", 4 - у московского "Спартака". В матчах, которые проходят в Туле команды чередуются с победами - побеждает то одна команда, то другая. В поединке первого круга 4 ноября "Арсенал" выиграл у "Спартака" со счетом 1:0.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал - Спартак 20 июня 2020

Шансы "Спартака" на успех более предпочтительные.

Прогноз на матч Арсенал - Спартак 20 июня 2020

"Спартак" должен одержать победу в этой игре.

Составы команд на матч Арсенал - Спартак 20 июня 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Арсенал - Спартак 20 июня 2020

Матч Арсенал - Спартак 20 июня 2020 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Арсенал - Спартак 20 июня 2020

Прямую видеотрансляцию матча Арсенал - Спартак можено будет посмотреть с 16:30 на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Трансляция матча Арсенал - Спартак 20 июня июня 2020

Трансляция матча Арсенал - Спартак пройдет 20 июня и начнется в 16:30 на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".