2020-06-20T12:03:07+03:00
Спорт

Арсенал - Спартак 20 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Арсенал - Спартак 20 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Осенью 2019 года "Спартак" проиграл "Арсеналу" 0:1 на своем поле. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССОсенью 2019 года "Спартак" проиграл "Арсеналу" 0:1 на своем поле. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Изменить размер текста:

Для одного из самых популярных клубов России футбольный сезон возобновляется 20 июня в Туле. "Спартак" поехал в гости к "Арсеналу", который для "красно-белых" является в последние сезоны довольно серьезным соперником. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Арсенал - Спартак 20 июня 2020.

Статистика личных встреч Арсенал - Спартак 20 июня 2020

9 раз клуб играли между собой в чемпионатах России по футболу. 5 побед на счету "Арсенала", 4 - у московского "Спартака". В матчах, которые проходят в Туле команды чередуются с победами - побеждает то одна команда, то другая. В поединке первого круга 4 ноября "Арсенал" выиграл у "Спартака" со счетом 1:0.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал - Спартак 20 июня 2020

Шансы "Спартака" на успех более предпочтительные.

Прогноз на матч Арсенал - Спартак 20 июня 2020

"Спартак" должен одержать победу в этой игре.

Составы команд на матч Арсенал - Спартак 20 июня 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Арсенал - Спартак 20 июня 2020

Матч Арсенал - Спартак 20 июня 2020 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Арсенал - Спартак 20 июня 2020

Прямую видеотрансляцию матча Арсенал - Спартак можено будет посмотреть с 16:30 на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Трансляция матча Арсенал - Спартак 20 июня июня 2020

Трансляция матча Арсенал - Спартак пройдет 20 июня и начнется в 16:30 на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Арсенал - Спартак 20 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Арсенал - Спартак 20 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Арсенал - Спартак 20 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Новак сообщил об экономической и инвестиционной готовности "Северного потока-2"
«Все жизни имеют значение»: Майк Пенс отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Эффективные для профилактики коронавируса антисептики назвали специалисты
Неизвестная подлодка всплыла вблизи территориальных вод Японии
В России выявили 7 889 новых случаев заражения коронавирусом
Полицейский в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двоих коллег
Johnson & Johnson откажется от косметики, делающей кожу светлее
На западе Германии откроют первый памятник Ленину
Самолеты и танки в Москве: началась генеральная репетиция Парада Победы
Россия нашла способ обойти санкции против проекта «Северный поток-2»
В Москве вылечили еще 2 115 пациентов с коронавирусом
Трамп назвал работу полицейских Вашингтона позором для США
Адвокат Михаила Ефремова заявил о желании семьи Сергея Захарова «заработать»
МЧС предупреждает москвичей о сильном дожде с грозой и градом
«Прорывное» лекарство от коронавируса может навредить здоровью, предупредил врач
Последние новости утра 20 июня 2020: Россия и США обсудят контроль над вооружениями
Лондон ответил на статью Путина о Второй мировой войне
Почему вредно пользоваться смартфоном перед сном, объяснил эксперт
Россия и США обсудят контроль над вооружениями
Сотрудникам Tesla из-за пандемии заморозили выплаты премий
В США отказались от названия эскимо, чтобы не унижать эскимосов
Ученые обнаружили зарождение нового континента
Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля
Нужно ли летом мыть ягоды, рассказала эксперт
В ВОЗ предупредили о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Госдеп считает, что новое соглашение должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая
Англичане возмущены, что роль леди Дианы досталась американке Кристен Стюарт
Озвучены четыре новые смертельные угрозы для мировой экономики
Илон Маск продал за 29 миллионов долларов дом, который не вызывал у него сентиментальных чувств