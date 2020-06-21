«Вы дурак и идиот!» Адвокат Добровинский поругался с журналистом Олегом Кашиным, который пытался оправдать Ефремова
Скандал случился в эфире Радио «КП». Адвокат Александр Добровинский, который защищает семью погибшего Сергея Захарова, вышел в прямой эфир к журналистам Роману Голованову и Олегу Кашину. Юрист рассказывал о подробностях дела и последствиях «пьяной аварии» Михаила Ефремова. После Кашин кинулся с обвинениями на Добровинского. Читайте, как это было.
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Кашин:
- Я наблюдаю это и закипаю. Я не то что пытаюсь выгораживать Ефремова, но я вижу, как Александр Андреевич (при всем уважении) превращает все это в какое-то просто цыганское шоу. Как будто бы есть какая-то попытка Ефремова отмазаться, этого несчастного, затурканного Ефремова, которого, очевидно, посадят. Какие-то всевозможные родственники, которые непонятно, кто кого главнее.
Добровинский:
- Возможные родственники – это люди, которые признаны Министерством внутренних дел потерпевшими. Что такое «возможные родственники»? Знаете, не надо оскорблять людей, которые потеряли очень близкого человека. Это первое.
Второе. Да, у господина Ефремова есть все шансы действительно получить условно. Я не знаю, что такое цыганское шоу, это, наверное, вам виднее, но люди, которых я представляю, отказались брать деньги. Вам, наверное, это не противно и несвойственно, что есть люди, которых деньги не интересуют, но это так.
Кашин:
- Александр Добровинский превращает дело в балаган. И это я хочу ему сказать.
Добровинский:
- Я хочу вам сказать одно. Вы дурак. Тот, кто мне это говорит, что я превращаю дело в балаган, вы просто идиот. Я говорю это в публичном пространстве. Я не превращаю дело в балаган, я защищаю людей, которые мне доверили свою судьбу на определенном этапе. Я в балаган ничего не превращаю, я действую по закону и объясняю вам ситуацию. Если вы заступаетесь на Ефремова, это ваше право.
Кашин:
- Нет, товарищ адвокат, вы действуете в медийном поле. Вы сейчас не в суде. Вы сейчас - представитель шоу-бизнеса.
Добровинский:
- О Ефремове я не сказал ни одного слова. Я говорю вам, что вы идиот.
Напомним, актер Михаил Ефремов пьяным устроил ДТП. В результате погиб водитель Сергей Захаров. Его родственники отказываются принимать извинения и деньги от Ефремова.
«Вы дурак и идиот!» Адвокат Добровинский поругался с журналистом, который пытался оправдать Ефремова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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