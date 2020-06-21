2020-06-21T13:45:42+03:00
Звезды

«Вы дурак и идиот!» Адвокат Добровинский поругался с журналистом Олегом Кашиным, который пытался оправдать Ефремова

Скандал разгорелся в эфире Радио «Комсомольская правда»
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Адвокат Александр Добровинский, который защищает семью погибшего Сергея Захарова, вышел в прямой эфир к журналистам Роману Голованову и Олегу Кашину.Адвокат Александр Добровинский, который защищает семью погибшего Сергея Захарова, вышел в прямой эфир к журналистам Роману Голованову и Олегу Кашину.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Скандал случился в эфире Радио «КП». Адвокат Александр Добровинский, который защищает семью погибшего Сергея Захарова, вышел в прямой эфир к журналистам Роману Голованову и Олегу Кашину. Юрист рассказывал о подробностях дела и последствиях «пьяной аварии» Михаила Ефремова. После Кашин кинулся с обвинениями на Добровинского. Читайте, как это было.

Адвокат Александр Дубровинский: Родственники сбитого Ефремовым водителя вынуждены ходить по телевизионным шоу, чтобы дело не замяли

00:00
00:00

Кашин:

- Я наблюдаю это и закипаю. Я не то что пытаюсь выгораживать Ефремова, но я вижу, как Александр Андреевич (при всем уважении) превращает все это в какое-то просто цыганское шоу. Как будто бы есть какая-то попытка Ефремова отмазаться, этого несчастного, затурканного Ефремова, которого, очевидно, посадят. Какие-то всевозможные родственники, которые непонятно, кто кого главнее.

Добровинский:

- Возможные родственники – это люди, которые признаны Министерством внутренних дел потерпевшими. Что такое «возможные родственники»? Знаете, не надо оскорблять людей, которые потеряли очень близкого человека. Это первое.

Второе. Да, у господина Ефремова есть все шансы действительно получить условно. Я не знаю, что такое цыганское шоу, это, наверное, вам виднее, но люди, которых я представляю, отказались брать деньги. Вам, наверное, это не противно и несвойственно, что есть люди, которых деньги не интересуют, но это так.

Кашин:

- Александр Добровинский превращает дело в балаган. И это я хочу ему сказать.

Добровинский:

- Я хочу вам сказать одно. Вы дурак. Тот, кто мне это говорит, что я превращаю дело в балаган, вы просто идиот. Я говорю это в публичном пространстве. Я не превращаю дело в балаган, я защищаю людей, которые мне доверили свою судьбу на определенном этапе. Я в балаган ничего не превращаю, я действую по закону и объясняю вам ситуацию. Если вы заступаетесь на Ефремова, это ваше право.

Кашин:

- Нет, товарищ адвокат, вы действуете в медийном поле. Вы сейчас не в суде. Вы сейчас - представитель шоу-бизнеса.

Добровинский:

- О Ефремове я не сказал ни одного слова. Я говорю вам, что вы идиот.

Напомним, актер Михаил Ефремов пьяным устроил ДТП. В результате погиб водитель Сергей Захаров. Его родственники отказываются принимать извинения и деньги от Ефремова.

«Вы дурак и идиот!» Адвокат Добровинский поругался с журналистом, который пытался оправдать Ефремова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат Добровинский рассказал, как неизвестные пытались подкупить мать погибшего в ДТП с Ефремовым

Родственники Сергея Захарова боятся, что актер уйдет от наказания (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Судимый актер Владимир Долинский предрек Михаилу Ефремову смерть в тюрьме

Звезда фильма «Обыкновенное чудо» уверен, что устроивший ДТП артист не выживет на зоне (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин не исключил, что может пойти на новый президентский срок
Учёные сообщили, что тяжесть течения коронавируса связана с группой крови
Путин: Крым всегда был нашим
«Эскимо» исчезнет с прилавков американских магазинов из-за названия
Защита Ефремова опровергла слухи о попытке суицида артиста
Более 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест появятся в вузах России
Путин: Не бывает такого, чтобы я кого-то оскорбил или унизил
Путин рассказал, как проводит свободное время
Юрист назвал причины, по которым россиянам могут запретить выезд из страны
В Испании отменен карантинный режим
Когда лагеря начнут принимать детей из других регионов, рассказал замминистра просвещения
В России создадут детские летние лагеря онлайн
В Минпросвещения рассказали о коротких сменах в лагерях летом 2020 года
Должны ли дети носить маски и перчатки в лагерях, рассказали в Роспотребнадзоре
В центре Киева произошел взрыв жилого дома: погиб один человек