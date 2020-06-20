2020-06-20T13:17:36+03:00
Звезды

«Просто бред какой-то, все это слухи и сплетни»: Александр Ширвиндт рассказал, что думает о своей отставке

Художественный руководитель Московского Театра сатиры считает, что до открытия сезона никаких новостей на эту тему не будет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Художественный руководитель Московского Театра сатиры считает, что до открытия сезона никаких новостей на эту тему не будетХудожественный руководитель Московского Театра сатиры считает, что до открытия сезона никаких новостей на эту тему не будетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Очередное сообщение о том, что Александр Ширвиндт задумался об уходе с поста худрука, уже почти не удивляет, как это было несколько месяцев назад. Тем не менее некоторые сетевые СМИ эту «новость» с радостью подхватили. И замучили вопросами 85-летнего Александра Анатольевича: уходит он или все-таки остается начальником в театре.

- Просто бред какой-то, - высказался в сердцах народный артист. - Пока – все это слухи и сплетни. Определённой даты, когда к нам придет новый худрук, нет. На эту тему идут какие-то бесконечные разговоры. Когда-то я сказал, что пора подумывать об уходе с должности худрука. Но до сих пор нет никакой конкретики. Будем ждать открытия сезона, с которым тоже все непонятно, когда и что… Как со всем сейчас в мире неопределенно, так и с моей перспективой в театре нет ясности…

Мы еще не работаем, двери – на замке, репетиции начнутся только в августе. Говорить о перестановках пока рано.

Александр Ширвиндт еще в феврале в разговоре с журналистами сообщил, что планирует уйти со своего поста, мол, пора молодую кровь вливать в искусство. «Намерение у меня одно: не дожидаться инвалидной коляски. ЧП никакого нет, но надо думать о завтрашнем дне и трезво смотреть на ситуацию», - еще тогда говорил Александр Анатольевич «КП».

Однако встревоженный этой новостью коллектив Театра сатиры вроде бы в очередной раз попросил Ширвиндта остаться на своем посту, который он занимает уже 20 лет. А потом началась эпидемия коронавируса... По мнению директора Мамеда Агаева, Ширвиндт не может уйти со своего поста сейчас. В это тяжелое коронавирусное время, сильно отразившееся на театре, он «просто обязан быть худруком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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