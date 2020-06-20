В Италии коронавирус мог появиться еще в декабре

Ученые по всему миру продолжают поиски нулевых пациентов с коронавирусом и первых следов инфекции. Национальный институт здравоохранения Италии на днях объявил, что COVID-19 мог быть занесен на Апеннинский полуостров еще в декабре прошлого года. В ходе исследования городских очистительных сооружений на севере Италии были обнаружены следы SARS-CoV-2 в сточных водах Милана и Турина.

Анализ проводился двумя методами. Благодаря этому, специалисты смогли выявить коронавирус в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря, а в Болонье (центральная часть страны) - лишь в конце января - 29 числа.

В Институте отметили, что наличие инфекции в образцах сточных вод не говорит о том, что основные цепочки передачи COVID-19 начались именно с них. Вместе с тем, подобные исследования помогают специалистам изучить путь распространения вируса по Италии.

Подобные научные эксперименты уже проводились во Франции и Испании. Так, французские специалисты выдвинули предположение, что COVID-19 мог проникнуть на территорию Пятой республики еще в ноябре - за два месяца до того, как в стране был выявлен первый заболевший. До этого, при пересмотре историй болезней и результатов анализов, было установлено, что первые 12 зараженных коронавирусом появились во Франции еще в декабре прошлого года.

Изучение образцов сточных вод в испанской Барселоне, начиная с октября 2019 года по февраль 2020 года, показало, что вирус мог появиться в Испании еще в январе - за 40 дней до первого официально подтвержденного случая заражения COVID-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783008" frameborder="0"></iframe> Италия открыла свои границы для граждан ЕС.

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