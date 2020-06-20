Летнее солнцестояние в Стоунхендже 21 июля 2020 года впервые покажут онлайн

Где еще встретить самую короткую ночь в году и самый длинный день, как не в интернете? Из-за коронавируса в онлайн ушло даже летнее солнцестояние!

Напомню на всякий случай: летнее солнцестояние в 2020 году в Северном полушарии приходится на 21 июня. Точное время этого астрономического события в 2020 году – 0 часов 44 минуты. Самой короткой в году будет ночь на воскресенье. А воскресный день – самым длинным. Мало того: в тот же день случится и новолуние, и совсем уж редкое явление – кольцеобразное солнечное затмение.

Одно из самых мистических и знаковых мест в мире для встречи летнего солнца – английский Стоунхендж, мегалитическое сооружение, считающееся древней обсерваторией (хотя это лишь одна из версиий) и входящее в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каждый год в графство Уилтшир приезжают тысячи любознательных туристов, последователей друидских культов и других древних верований, фотографов и эзотериков. Чтобы увидеть, как особым образом освещаются камни, когда солнечный круг касается горизонта на закате и рассвете. И как солнце встает ровно над легендарным Пяточным камнем.

В этом году праздник отменили из-за коронавируса. Стоунхендж пока вообще закрыт для туристов, откроется лишь 4 июля. И солнцестояние будут впервые транслировать онлайн, на странице English Heritage в Facebook.

Закат – 20 июня в 21.26 по британскому времени (23.26 по московскому), рассвет – 21 июня 04.52 по британскому (6.52 по московскому) времени. Трансляция начнется примерно за полчаса до заката и рассвета. Если проспите, запись сохранится.

Стоунхендж, по данным современных исследований и радиоуглеродного анализа, строили в три этапа. Первый – между 3 000 и 2500 годами до нашей эры, последний – после 2000 года до н.э. и до 1600 – 1500 годов до н.э. Скорее всего, круг из гигантских камней был солнечной обсерваторией и одновременно календарем – как раз потому, что позволяет точно определить дни летнего и зимнего солнцестояния.