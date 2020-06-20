Евгений Ловчев о скандальном матче с «Сочи»: «Ростов» сам виноват

Напомним, что накануне возобновления чемпионата России ростовчане сообщили на своем сайте, что у шести человек команды нашли коронавирус или тест показал отклонения от нормы. Плюс, с этими игроками близко контактировали еще 42 члена клуба – другие футболисты, тренеры, врачи, технический персонал. «Ростов» объявил, что уходит на двухнедельный карантин, после чего матч «Сочи» - «Ростов» оказался на грани срыва.

В Российском футбольном союзе уже называлась другая дата этой встречи – в июле. Но сам «Сочи» выступил против переноса матча. И ростовчанам, чтобы не получить бан от РФС, пришлось послать в Сочи молодежный состав. «Ростов» в результате проиграл 10:1, хотя забил первым. Многие болельщики посчитали это геройским поступком. Но есть и противоположные мнения. К примеру, заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев считает, что весь этот цирк не красит наш футбол. А «Ростов» сам виноват, в том, что поставил себя в такое положение.

- Я уже третий месяц сижу на даче. Звоню своему товарищу Саше Градскому, а он мне говорит: «Я в Москве и 3,5 месяца из комнаты не выхожу». Он живет в центре Москвы. Вообще на улицу ни разу не выходил, - говорит Ловчев, напоминая об ответственности перед другими и самим собой. - А что произошло в Ростове? Во-первых, я думаю, что некоторые команды все равно начали раньше тренироваться. И один из руководителей клуба с армянской фамилией (Ловчев, похоже, говорит о президенте клуба ФК «Ростов» Арташесе Арутюнянце, - Авт.) во время самоизоляции поехал к родителям, которые больны. Какое право он имел подвергать риску других людей? Более того, какое право имела команда, имеется в виду врачебный персонал, не задержать его. Медики должны были сделать так, чтобы он никуда не ходил, потому что вот-вот начнется чемпионат. Гнать такой персонал надо. И затем у них эти 6 человек заболели. Кто виноват? Вы же договорились о том, чтобы продолжать прерванное пандемией первенство. А потом говорите: пускай «Сочи» пойдет нам навстречу. Почему команда «Сочи» должна идти навстречу? И все начинают вспоминать, что когда-то в «Сочи» заболели люди. Да, но тогда было время, куда перенести игру. Я уверен, что «Ростов» не хотел вообще ехать и устраивать всю эту демонстрацию, но их заставили – видимо, и руководство края. Почему? Да по одной причине. Потому что для людей футбол сегодня это возвращение к жизни. А то, что они выставили молодежный состав, это ваша проблема на самом деле и никого еще.

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