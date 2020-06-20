Китайский депутат: Мы не имеем права судить, чей Крым, так как Россия и Украина сплетены друг с другом

Многие считают Китай авторитарной страной, где монополия на власть принадлежит одной группе. Но на самом деле политических сил в парламенте КНР побольше, чем в иных «развитых демократиях»: во Всекитайском собрании народных представителей, вместе с правящей Коммунистической, заседает почти десяток партий. «Комсомолка» пообщалось с депутатом от одной из них — Китайской партии стремления к справедливости — по имени Вань Ган.

Начали с больного вопроса: Белый дом почти открыто называет Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «китайскими агентами», тогда как в сам Пекин, наоборот, на фоне пандемии доверяет этому институту далеко не во всём.

ПРО ПРЕТЕНЗИИ К ВОЗ

— Господин Вань Ган, представитель ВОЗ в КНР обвинил вашу страну в отказе от сотрудничества с Организацией при расследовании происхождения нового коронавируса. В чём причина подобной позиции Китая?

— Мы замечаем, что на ВОЗ стало оказываться сильное давление со стороны Запада. Как только Covid-19 начал распространяться по территории КНР, Всемирная организация здравоохранения оказала помощь Китаю, и ее работа велась на территории КНР не зависимо от других стран и институций. Но США заблокировали своё финансирование ВОЗ и буквально шантажируют Организацию, угрожая разорвать все связи. Мы опасаемся, что это давление будет препятствовать справедливому расследованию. Как только мы убедимся, что ВОЗ продолжит вести свою деятельность вне политики, а также продолжит защищать здоровье людей по всему миру, — Китай, вероятно, разрешит представителям ВОЗ посетить лаборатории в Ухане.

ПРО ТАЙНЫ «КОРОНЫ» И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВОЙНУ С США

— Трамп называет COVID «китайским вирусом», а некоторые и вовсе говорят о его «искусственном происхождении»…

— Нужно учитывать тот факт, что президент Дональд Трамп, равно как и мы — депутаты Китайской партии стремления к справедливости — не обладаем нужными компетенциями, чтобы уверенно указывать на неприродное происхождение вируса. Обвинить страну, город, лабораторию в изготовлении вируса — легко. Сложнее провести независимое расследование, притом сразу с участием нескольких экспертных групп. На данный момент мы видим, что карантин и закрытие границ приносят огромные издержки для всех стран: уровень торговли снижается, мир готовится потерять несколько процентов ВВП, то есть в этой войне нет победителей, даже среди таких [мощных] экономик, как у США и Китая. Если опираться на эти факты, то становится понятно, что версия об искусственном происхождении вируса исключена — и используется только для воздействия на широкие массы.

ПРО ЗАПАДНЫЕ ИСКИ К КИТАЮ

— Несмотря на это, страны Запада (прежде всего, США) продолжают выставлять Китай виновником пандемии, грозят санкциями и многомиллиардными судебными исками за якобы нанесённый ущерб.

— Китай для американцев сейчас является тем объектом, который политики используют в своих целях накануне выборов. Однако это нельзя назвать даже чистым популизмом, поскольку против Китая и китайских компаний были введены незаконные меры. Однако мы обладаем достаточными ресурсами, чтобы в той же мере ответить контрсанкциями в отношении американских компаний. Сейчас весь мир должен объединиться в борьбе с Сovid-19 и сосредоточить силы на восстановлении экономики. Мирное существование как никогда стало необходимым. Поэтому мы надеемся, что США остановят свою разрушительную кампанию против представителей бизнеса Китая.

ПРО КРЫМ

— Россия поддерживает целостность Китая, полагая Гонконг его частью. Сделает ли Китай тот же шаг, признав Крым частью России?

— Китай уважает суверенитет каждой стороны, однако мы не имеем права судить, чей на самом деле Крым, так как и Россия и Украина сильно сплетены друг с другом судьбами народов и событиями, которые известны лишь этим двум сторонам. Решая вопрос Крыма, необходимо всё грамотно взвесить и оценить, чтобы не допускать обострение ситуации, как это, к сожалению, произошло в Донецке и Луганске. Китайская сторона призывает рассматривать текущую ситуацию в политическом ключе [то есть без применения военной силы или агрессии — прим. ред.] и сохраняет сдержанность по этому вопросу. Мы также надеемся, что данный вопрос спустя время можно будет урегулировать мирным путем.

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P.S. Редакция благодарит Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей за помощь в проведении данного интервью.