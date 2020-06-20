Путин рассказал, когда ждать вторую волну эпидемии

Накануне Дня медицинского работника Владимир Путин в формате телеконференции пообщался с врачами и медсестрами со всей страны. Президент поздравил их с праздником, поблагодарил за самоотверженную работу во время эпидемии коронавируса и выразил соболезнования семьям погибших из-за пандемии медработников.

- Зараза не пощадила ваших коллег, - сказал Путин. - Хотел бы выразить слова искреннего соболезнования всем, кто потерял своих близких, семьям врачей, фельдшеров, медсестер. Ваши родные до конца выполняли свой долг. Они герои, настоящие герои. Врачи рисковали своим здоровьем, сражались за людей, часто на пределе человеческих возможностей и сил, и подвиг медработников навсегда войдет в историю медицины.

Глава государства пообещал наградить тех, кто участвовал в борьбе с эпидемией, и заявил, что необходимо сохранить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медиков, которые работают с коронавирусом.

Накануне Дня медицинского работника Владимир Путин в формате телеконференции пообщался с врачами и медсестрами со всей страны. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- Мы видим, что эпидемия начинает отступать, но борьба с ней еще продолжается, - заявил президент. - Будем надеяться, что в самое ближайшее время появится вакцина. А то, что у нас появились лекарства, наверное, самые лучшие по качеству и чистоте, это очень здорово. Это говорит о высоком уровне нашей науки.

Отвечая на вопросы медиков, Путин рассказал, что было принято решение сохранить созданный в Москве «резерв коечного фонда». При этом он предположил, когда в России может начаться «вторая волна» коронавируса, к которой нужно быть готовым.

- Места должны быть у нас в запасе, на осень текущего года или на следующий, - сказал он. - Тем более, что они сделаны очень с хорошим качеством на высоком уровне.